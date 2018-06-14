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В Кривом Роге обнаружили обнаженное тело девушки

STYLERLIFE        14.06.2018 - 17:15
Фото: В Кривом Роге нашли тело (facebook.com/NikolayKolesnyk)
Фото: В Кривом Роге нашли тело (facebook.com/NikolayKolesnyk)

Причины гибели устанавливаются

В Кривом Роге обнаружили труп молодой женщины возле одной из больниц города. Об этом сообщил депутат городского совета Кривого Рога Николай Колесник на своей странице в социальной сети Facebook.

Николай Колесник сообщил, что девушка была голой.

"У одной из больниц города было обнаружено тело молодой женщины, на вид 18-20 лет, без одежды", - сказано в сообщении.

Кроме того, депутат сообщил, что это уже не первый случай за последнее время. Нападают преимущественно на молодых женщин.

"Это уже не первый случай смерти, не первый случай насильственных нападений на молодых женщин за последнее время. Полиция работает над выяснения обстоятельств гибели. Может уже пора привлечь местные СМИ с предупреждением об опасности? Потому-то "стыдливо" все освещается, начиная с убитой девушки на День города", - написал Колесник.

Скриншот поста (Facebook.com/NikolayKolesnyk)

Нападения на других девушек подтвердила и пользователь Мария Прасолова.

"Нападения были возле ставков на Соцгороде и у Тысячки (жертвы живы). Также, по некоторой информации, сегодня на территории 8-й больницы к правоохранителям обратилась женщина, заявившая, что несколько дней назад на этом же месте была аналогичная попытка преследования", - написала местная жительница.

Скриншот комментариев (Facebook.com/NikolayKolesnyk)

Полиция Кривого Рога подтвердила факт случившегося и начала выяснять обстоятельства гибели молодой женщины.Тело отправили на экспертизу.

 

Фото: Место происшествия (1kr.ua)

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Теги: Кривой Рог, гибель, девушка
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