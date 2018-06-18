У Кривому Розі школярка побила 13-річну дівчинку (фото)

Між дівчатками сталася бійка на спортмайданчику

Кривому Розі 14-річна школярка побив 13-річну дівчинку. Про це повідомляє міський портал 0564.ua.

Інцидент стався на спортивному майданчику, куди потерпіла прийшла пограти у футбол.

Дівчинка подзвонила мамі і сказала, що її побили. Жінка вибігла до дочки і побачила ту у синцях і розпухлим обличчям. За словами очевидців, дівчинку сильно били кулаками по голові, в скроневу частку і в око.

Свідки розповіли, що Олену побила 14-річна Поліна. Бійку побачили дорослі, які розборонили школярок.

Фото: Постраждала дівчинка (0564.ua)

На місце пригоди викликали міліцію та "швидку". Постраждалу госпіталізували. У неї діагностували струс мозку та множинні гематоми.

Правоохоронці уточнили, що кривдниця Олени вже не вперше потрапляє в поле зору поліції.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі виявили оголене тіло дівчини.

"Це вже не перший випадок смерті, не перший випадок насильницьких нападів на молодих жінок за останній час. Поліція працює над з'ясування обставин загибелі. Може вже пора залучити місцеві ЗМІ з попередженням про небезпеку? Тому "сором'язливо" все освітлюється, починаючи з вбитої дівчини на День міста", - написав Колесник.

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