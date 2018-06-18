В Кривом Роге школьница избила 13-летнюю девочку (фото)

Между девочками произошла драка на спортплощадке

В Кривом Роге 14-летняя школьница избила 13-летнюю девочку. Об этом сообщает городской портал 0564.ua.

Инцидент произошел на спортивной площадке, куда пострадавшая пришла поиграть в футбол.

Девочка позвонила маме и сказала, что ее избили. Женщина выбежала к дочери и увидела ту в синяках и распухшим лицом. По словам очевидцев, девочку били сильно кулаками по голове, в височную долю и в глаз.

Свидетели рассказали, что Лену избила 14-летняя Полина. Драку увидели взрослые, которые разняли школьниц.

Фото: Пострадавшая девочка (0564.ua)

На место происшествия вызвали полицию и "скорую". Пострадавшую госпитализировали. У нее диагностировали сотрясение мозга и множественные гематомы.

Правоохранители уточнили, что обидчица Лены уже не впервые попадает в поле зрение полиции.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге обнаружили обнаженное тело девушки.

"Это уже не первый случай смерти, не первый случай насильственных нападений на молодых женщин за последнее время. Полиция работает над выяснения обстоятельств гибели. Может уже пора привлечь местные СМИ с предупреждением об опасности? Потому-то "стыдливо" все освещается, начиная с убитой девушки на День города", - написал Колесник.

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