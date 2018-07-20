У Кропивницького затримали чоловіка, який побив 11-річного хлопчика в супермаркеті

Фото РБК-Україна

Поліцейські швидко затримали чоловіка в мікрорайоні, де стався інцидент

В Кропивницькому, чоловікові, який вдарив 11-річного хлопчика в супермаркеті, поліція висунула звинувачення. Про це повідомляється на сайті Нацполиции Кіровоградської області.

Як виявилося, кривдником неповнолітнього хлопчика був 42-річний місцевий житель. У момент неприємного інциденту чоловік був п'яний.

З заявою про те, що трапилося до співробітників правоохоронних органів звернулася мама дитини. Після чого патрульні швидко знайшли чоловіка, який підняв на хлопчика руку. Він був виявлений на території мікрорайону, де це сталося.

Правопорушник був негайно відправлений в поліцейське відділення в Кропивницькому. Там поліцейськими було встановлено особу чоловіка. Під час дачі свідчень він зізнався у скоєному.

Зараз кропивничанину висунуто обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення ч. 1 ст. 126 (побої та катування) Кримінального кодексу України.

Статтею передбачено покарання зловмисника у вигляді штрафу до п'ятдесяти мінімальних доходів українців або відпрацювання правопорушення на громадських роботах терміном до двохсот годин. Також чоловікові можуть загрожувати виправні роботи загальним терміном до одного року.

Нагадаємо, нещодавно у Києві жінка порізала свою руку на очах в охоронців супермаркету.

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Відео: РБК-Україна