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"Кривавий місяць": де і коли його можна буде побачити

STYLERЖиття    18.01.2019 - 17:30
"Кривавий місяць": де і коли його можна буде побачити
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Стародавні інки вірили, що забарвлення Місяця в червоний колір несе нещастя

У січні відбудеться унікальне місячне затемнення, яке називають "кривавим" або "червоним". Унікальність його не тільки в забарвленні, але і в тому, що воно відбуватиметься одночасно з повним місяцем. Де і коли його можна буде побачити, повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на NASA.

Повне місячне затемнення відбудеться в ніч з неділі на понеділок, з 20 на 21 січня. В цю ніч Місяць дуже близько підійде до Землі. Затемнення почнеться о 3 годині 34 хвилини за Всесвітнім часом і закінчиться в 6 годин 51 хвилину. Повна фаза затемнення триватиме з 4 годин 41 хвилин до 5 годин 43 хвилин. Максимальна фаза очікується в 5 годин 12 хвилин.

&quot;Кривавий місяць&quot;: де і коли його можна буде побачитиФото: Де можна буде побачити затемнення (NASA)

В цей пік Місяць буде червоного або оранжево-червоного кольору. Цей колір додасть ефект проходження нашого природного супутника через тінь Землі.

Побачити "криваве" місячне затемнення зможуть жителі Північної і Південної Америки, Гренландії, Великобританії і Північної Європи. Також, якщо не буде сильної хмарності, помилуватися зможуть на Далекому Сході та крайній Півночі Росії.

По відношенню до такого явища як "криваве повня" існує безліч чуток і застережень. Зокрема, дослідники з Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса стверджують, що стародавні інки бачили в такому затемненні страшний знак. А месопотамці з Стародавньої Вавилонії вважали, що червоний Місяць несе з собою трагедію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що астрологи розповіли, що можна робити під час "кривавого затемнення", а що – не можна.

А також писали про те, що астролог розповіла, чого чекати від Місячного затемнення 21 січня.

"Кривавий місяць": що не можна і що потрібно робити в цю ніч Рішуча точка: астролог розповіла, чого чекати від Місячного затемнення 21 січня
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