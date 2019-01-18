"Кровавая луна": где и когда ее можно будет увидеть

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Древние инки верили, что окрас Луны в красный цвет несет несчастье

В январе состоится уникальное лунное затмение, которое называют "кровавым" или "красным". Уникальность его не только в окрасе, но и в том, что оно будет происходить одновременно с полнолунием. Где и когда его можно будет увидеть, сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на NASA.

Полное лунное затмение состоится в ночь с воскресенья на понедельник, с 20 на 21 января. В эту ночь Луна очень близко подойдет к Земле. Затмение начнется в 3 часа 34 минуты по Всемирному времени и закончится в 6 часов 51 минуту. Полная фаза затмения продлится с 4 часов 41 минуты до 5 часов 43 минут. Самая максимальная фаза ожидается в 5 часов 12 минут.

Фото: Где можно будет увидеть затмение (NASA)

В этот пик Луна будет красного или оранжево-красного цвета. Этот цвет придаст эффект прохождения нашего естественного спутника через тень Земли.

Увидеть "кровавое" лунное затмение смогут жители Северной и Южной Америки, Гренландии, Великобритании и Северной Европы. Также, если не будет сильной облачности, полюбоваться смогут на Дальнем Востоке и крайнем Севере России.

По отношению к такому явлению как "кровавое полнолуние" существует множество слухов и предостережений. В частности, исследователи из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса утверждают, что древние инки видели в таком затмении страшный знак. А месопотамцы из Древней Вавилонии считали, что красная Луна несет с собой трагедию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что астрологи рассказали, что можно делать во время "кровавого затмения", а что – нельзя.

А также писали о том, что астролог рассказала, чего ждать от Лунного затмения 21 января.