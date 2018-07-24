"Кривава луна": до Землі наближається затемнення століття

Фото: Супермісяць (moon.nasa.gov)

Це буде найдовше повне місячне затемнення за довгий час

В цю п'ятницю, 27 липня, жителі Землі зможуть спостерігати найдовше повне місячне затемнення за сто років. Про це повідомляє видання СNN.

Саме явище буде відбуватися більше години - 103 хвилини, але часткове затемнення до і після повної фази триватиме одну годину і шість хвилин (66 хвилин). Повідомляється також, що місяць під час рідкісного небесного явища перефарбується в інший колір, і, в залежності від погоди, може стати іржавого, цегляного або червоного кольорів.

"Ви побачите, як схід і захід Землі висвітлюють поверхню Місяця – на відстані понад 350 000 км. Якщо б ви були на Місяці, ви б побачили повне сонячне затемнення, оскільки Земля блокувала б Сонце", - розповів астроном з Дослідницької школи астрономії та астрофізики Австралійського національного університету Бред Такер.

Цей повний місяць у липні також відомий як "громовий місяць", а також як "міні-місяць", тому що він знаходиться найбільш далеко від Землі і здається маленьким. Причина того, що затемнення триває довше і полягає в тому, що місяць здається маленьким і займає більше часу для того, щоб пройти крізь тінь Землі.

Місячне затемнення краще всього буде спостерігати жителям Австралії, Нової Зеландії, Європи, Африки та Азії, а от заключні етапи небесного явища після заходу сонця будуть видні в деяких частинах Південної Америки.

Для жителів Близького Сходу і Мадагаскару затемнення буде відбуватися близько опівночі, а тих, хто знаходиться в Європі і Африці, - між заходом і північчю. Люди, що знаходяться в Азії, Індонезії і Австралії, зможуть спостерігати небесне явище між північчю і сходом сонця в суботу, 28 липня. Північна Америка, велика частина Тихого океану і велика частина Арктики не зможуть побачити явище "кривавого місяця".

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