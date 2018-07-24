"Кровавая луна": к Земле приближается затмение века

Фото: Суперлуние (moon.nasa.gov)

Это будет самое длинное полное лунное затмение за долгое время

В эту пятницу, 27 июля, жители Земли смогут наблюдать самое длинное полное лунное затмение за сто лет. Об этом сообщает издание СNN.

Само явление будет происходить больше часа - 103 минуты, но частичное затмение до и после полной фазы продлится один час и шесть минут (66 минут). Сообщается также, что луна во время редкого небесного явления перекрасится в другой цвет и, в зависимости от погоды, может стать ржавого, кирпичного или красного цветов.

"Вы увидите, как восход и закат Земли освещают поверхность Луны – на расстоянии более 350 000 км. Если бы вы были на Луне, вы бы увидели полное солнечное затмение, поскольку Земля блокировала бы Солнце", - рассказал астроном из Исследовательской школы астрономии и астрофизики Австралийского национального университета Брэд Такер.

Эта полная луна в июле также известна как "громовая луна", а также как "мини-луна", потому что она находится наиболее далеко от Земли и кажется маленькой. Причина того, что затмение длится дольше и состоит в том, что луна кажется маленькой и это занимает больше времени для того, чтобы пройти сквозь тень Земли.

Лунное затмение лучше всего будет наблюдать жителям Австралии, Новой Зеландии, Европы, Африки и Азии, а вот заключительные этапы небесного явления после захода солнца будут видны в некоторых частях Южной Америки.

Для жителей из Ближнего Востока и Мадагаскара затмение будет происходить около полуночи, а тех, кто находится в Европе и Африке, - между закатом и полночью. Люди, находящиеся в Азии, Индонезии и Австралии, смогут наблюдать небесное явление между полуночью и восходом солнца в субботу, 28 июля. Северная Америка, большая часть Тихого океана и большая часть Арктики не смогут увидеть явление "кровавой луны".

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на среду.

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