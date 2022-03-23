Кривава "Z": російським дипломатам в Ізраїлі вказують на їхнє місце (фото)

Авто російського посольства в Тель-Авіві (фото: twitter.com/avaza1972)

Зазначимо, що посольство РФ зараз посилено охороняє міштара (поліція Ізраїлю).

Однак і це не заважає активістам висловлювати своє ставлення до росіян.

Так, кілька днів тому на мікроавтобусі, що належить російському посольству, теж з'явилися красномовні написи.

Мікроавтобус російського посольства на Ха-Яркон (фото: twitter.com/SiIavpravde)

Додамо, що свою позицію ізраїльтяни висловлюють не тільки на транспорті російських дипломатів, а й на стінах вулиць Тель-Авіва.

Наприклад, там сьогодні можна зустріти таку фразу:

Ізраїльтяни висловлюють своє ставлення до російської влади (фото: twitter.com/adirchagall)