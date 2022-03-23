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Кровавая "Z": российским дипломатам в Израиле указывают на их место (фото)

Россиянам в Израиле на авто пишут, что они фашисты (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

В Израиле местные жители считают кремлевский режим фашистским. Об этом свидетельствуют действия по отношению к представителям властей РФ.

Так, например, 23 марта в Тель-Авиве на улице Ха-Яркон активисты пометили авто российского посольства замаранным в крови символом "Z".

Авто российского посольства в Тель-Авиве (фото: twitter.com/avaza1972)

Отметим, что посольство РФ сейчас усиленно охраняет миштара (полиция Израиля).

Однако и это не мешает активистам высказывать свое отношение к россиянам.

Так, несколько дней назад на микроавтобусе, принадлежащему российскому посольству, тоже появились красноречивые надписи.

Микроавтобус российского посольства на Ха-Яркон (фото: twitter.com/SiIavpravde)

Добавим, что свою позицию израильтяне высказывают не только на транспорте российских дипломатов, но и на стенах улиц Тель-Авива.

Например, там сегодня можно встретить такую фразу:

Израильтяне высказывают свое отношение к российским властям (фото: twitter.com/adirchagall)

Напомним, на днях оккупанты опозорились с "успехами" в Краматорске, показав свою сожженную Z-технику.

Ранее мы писали, что в Москве неизвестный забросал Кремль коктейлями Молотова.

Также стало известно, что после сахара и женских прокладок в РФ начала заканчиваться соль.

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