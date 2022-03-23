Кровавая "Z": российским дипломатам в Израиле указывают на их место (фото)

Авто российского посольства в Тель-Авиве (фото: twitter.com/avaza1972)

Отметим, что посольство РФ сейчас усиленно охраняет миштара (полиция Израиля).

Однако и это не мешает активистам высказывать свое отношение к россиянам.

Так, несколько дней назад на микроавтобусе, принадлежащему российскому посольству, тоже появились красноречивые надписи.

Микроавтобус российского посольства на Ха-Яркон (фото: twitter.com/SiIavpravde)

Добавим, что свою позицию израильтяне высказывают не только на транспорте российских дипломатов, но и на стенах улиц Тель-Авива.

Например, там сегодня можно встретить такую фразу:

Израильтяне высказывают свое отношение к российским властям (фото: twitter.com/adirchagall)