Кровавая "Z": российским дипломатам в Израиле указывают на их место (фото)

В Израиле местные жители считают кремлевский режим фашистским. Об этом свидетельствуют действия по отношению к представителям властей РФ.
Так, например, 23 марта в Тель-Авиве на улице Ха-Яркон активисты пометили авто российского посольства замаранным в крови символом "Z".
Авто российского посольства в Тель-Авиве (фото: twitter.com/avaza1972)
Отметим, что посольство РФ сейчас усиленно охраняет миштара (полиция Израиля).
Однако и это не мешает активистам высказывать свое отношение к россиянам.
Так, несколько дней назад на микроавтобусе, принадлежащему российскому посольству, тоже появились красноречивые надписи.
Микроавтобус российского посольства на Ха-Яркон (фото: twitter.com/SiIavpravde)
Добавим, что свою позицию израильтяне высказывают не только на транспорте российских дипломатов, но и на стенах улиц Тель-Авива.
Например, там сегодня можно встретить такую фразу:
Израильтяне высказывают свое отношение к российским властям (фото: twitter.com/adirchagall)
Напомним, на днях оккупанты опозорились с "успехами" в Краматорске, показав свою сожженную Z-технику.
Ранее мы писали, что в Москве неизвестный забросал Кремль коктейлями Молотова.
Также стало известно, что после сахара и женских прокладок в РФ начала заканчиваться соль.
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