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Кривавий супермісяць: очевидці захоплюються унікальним явищем (фото)

STYLERЖиття    21.01.2019 - 10:07

Відео: YouTube

В ніч з 20 на 21 січня жителі Північної півкулі, а також Південної Америки змогли помилуватися унікальним явищем природи - "кривавим" місячним затемненням. Користувачі соцмереж з країн - очевидців затемнення поділилися враженнями.

Побачити затемнення змогли жителі Північної і Південної Америки, Гренландії, Великобританії і Північної Європи. Також явищем змогли помилуватися на Далекому Сході, крайній Півночі Росії - за умови відсутності хмарності в регіоні.

Відео: instagram.com

Затемнення трапляються не так рідко, але унікальність цього затемнення в тому, що, по-перше, супутник максимально наблизився до Землі і став для нас більше на 14% (так званий "супермісяць"). По-друге, завдяки оптичному ефекту Місяць мав червонуватий відтінок під час затемнення.

Кривавий супермісяць: очевидці захоплюються унікальним явищем (фото)

"Кривавий супермісяць" (фото: instagram.com)

Почалося затемнення за київським часом в 4:34, а закінчилося в 9:51. В Україні астрономічне "диво" складно було побачити через хмари.

 

Фото: instagram.com

Користувачі Instagram виклали барвисті знімки затемнення. Також вони коментарях поділилися враженнями від унікального видовища.

"Фантастичний знімок!"

"Заворожуюче видовище";

"Так схвильований цим повним місяцем! Такий дивовижний знімок";

"Це було вражаюче";

"Це так сильно і красиво!"

Кривавий супермісяць: очевидці захоплюються унікальним явищем (фото)

Скріншот поста: instagram.com

Раніше астролог розповіла, чого чекати від місячного затемнення 21 січня.

До речі, сонячне затемнення 2017 року коштувало США майже 700 млн доларів через те, що американці залишили робочі місця, щоб подивитися на астрономічне явище.

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