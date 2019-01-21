Кровавое суперлуние: очевидцы восхищаются уникальным явлением (фото)

Видео: прямая трансляция (YouTube/Global News)

В ночь с 20 на 21 января жители Северного полушария, а также Южной Америки смогли полюбоваться уникальным явлением природы - "кровавым" лунным затмением. Пользователи соцсетей из стран - очевидцев затмения поделились впечатлениями.

Увидеть затмение смогли жители Северной и Южной Америки, Гренландии, Великобритании и Северной Европы. Также явлением смогли полюбоваться на Дальнем Востоке и крайнем Севере России - при условии отсутствия облачности в регионе.

Видео: instagram.com

Затмения Луны случаются не так редко, но уникальность этого затмения в том, что, во-первых, спутник максимально приблизился к Земле и стал для нас больше на 14% (так называемое "суперлуние"). Во-вторых, благодаря оптическому эффекту Луна имела красноватый оттенок во время затмения.

"Кровавая суперлуна" (фото: instagram.com)

Началось затмение по киевскому времени в 4:34, а закончилось в 9:51. В Украине астрономическое "чудо" сложно было увидеть из-за облачности.

Фото: instagram.com

Пользователи Instagram выложили красочные снимки затмения. Также они в комментариях поделились впечатлениями от уникального зрелища.

"Фантастический снимок!"

"Завораживающее зрелище";

"Так взволнован этой полной луной! Такой удивительный снимок";

"Это было впечатляюще";

"Это так сильно и красиво!"

Скриншот поста: instagram.com

Ранее астролог рассказала, чего ждать от лунного затмения 21 января.

К слову, солнечное затмение 2017 года стоило США почти 700 млн долларов из-за того, что американцы покидали рабочие места, чтобы посмотреть на астрономическое явление.