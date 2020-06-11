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У Криму неадекватна жінка влаштувала бойовисько на пляжі: люди знімали на відео

STYLERЖиття    11.06.2020 - 15:39
У Криму неадекватна жінка влаштувала бойовисько на пляжі: люди знімали на відео
У Криму жінка побила відпочиваючих на пляжі (колаж РБК-Україна)

На пляжі кримського курорту п'яна жінка нападала на людей

В окупованому Росією Криму в курортній Миколаївці близько Севастополя п'яна жінка влаштувала бійню на пляжі.

Інцидент зняли на відео очевидці, після чого ролик поширили в мережі. Про це 11 червня блогер з ніком 25ЄС_EU_UA_NATO_USA повідомляє в своєму Twitter.

Зазначається, що за неадекватною дамою у віці, яка кидалася на оточуючих з кулаками, штовхала ногами та тягала за волосся, "правоохоронці" так і не приїхали на виклик.

На кадрах можна бачити, як літня жінка жорстоко б'є інших відпочиваючих. Її намагалися зупинити кілька людей, але нічого з цього не вийшло. У певний момент "хуліганка" залишилася без купальника, але розборки продовжила.

За подією спостерігали очевидці та знімали екзекуцію на відео. За кадром чути обурені голоси "операторів" про те, що жінка зараз просто може вбити людину.

Ролик можна подивитися за цим посиланням (увага, присутні сцени насильства!)

Блогер уточнив, що інцидент з "бабусею-бандиткою" стався в Миколаївці на центральному міському пляжі.

"П'яна жінка репетувала матом на весь пляж, ображала дітей та матерів і жорстоко била всіх, хто попадався. Міліцію викликали, так і не приїхали", - зазначено в повідомленні.

Раніше ми писали про те, що у мережі показали фото проваленого "сезону" в Криму, де при порожніх пляжах ще й злетіли ціни на курортах.

Також нещодавно повідомлялося, що окупанти довели Крим до екокатастрофи, і в мережі з'явилося сумне фото.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Кримбійкапляж
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