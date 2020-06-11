В Крыму неадекватная женщина устроила побоище на пляже: люди снимали на видео

В Крыму женщина избила отдыхающих на пляже (коллаж РБК-Украина)

На пляже крымского курорта пьяная женщина нападала на людей

В оккупированном Россией Крыму в курортной Николаевке около Севастополя пьяная женщина устроила бойню на пляже.

Инцидент сняли на видео очевидцы, после чего ролик распространили в сети. Об этом 11 июня блогер с ником 25ЄС_EU_UA_NATO_USA сообщает в своем Twitter.

Отмечается, что за неадекватной дамой в возрасте, которая набрасывалась на окружающих с кулаками, пинала ногами и таскала за волосы, "правоохранители" так и не приехали на вызов.

На кадрах можно видеть, как пожилая женщина жестоко избивает других отдыхающих. Ее пытались остановить несколько человек, но ничего из этого не вышло. В определенный момент "хулиганка" осталась без купальника, но разборки продолжила.

За происшествием наблюдали очевидцы и снимали экзекуцию на видео. За кадром можно слышать возмущенные голоса "операторов" о том, что женщина сейчас просто может убить человека.

Ролик можно посмотреть по этой ссылке (внимание, присутствуют сцены насилия!)

Блогер уточнил, что инцидент с "бабушкой-бандиткой" произошел в Николаевке на центральном городском пляже.

"Пьяная женщина орала матом на весь пляж, оскорбляла детей и матерей и жестоко била всех, кто попадался. Милицию вызвали, так и не приехали", - указано в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в сети показали фото проваленного "сезона" в Крыму, где при пустых пляжах еще и взлетели цены на курортах.

Также недавно сообщалось, что оккупанты довели Крым до экокатастрофы, и в сети появилось печальное фото.

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Автор: Владимир Костырин