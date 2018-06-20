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У Криму сталася жахлива смертельна ДТП (відео 18+)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 12:44
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

На трасі Сімферополь-Миколаївка зіткнулися два автомобіля

Увечері у вівторок, 19 червня, в окупованому Росією Криму на трасі Сімферополь-Миколаївка сталася серйозна ДТП. Про це повідомили в т. н. "МНС РФ по Криму".

Аварія сталася біля села Лікарський. Легковий автомобіль Toyota Corolla зіткнувся з КАМАЗом, який перевозив зерно.

В результаті ДТП загинули п'ять осіб. Всі вони знаходились у легковому автомобілі.

(Увага! Відео 18+)

Відео: ДТП у Криму (youtube.com/Руслан Мала)

"КамАЗ і біла стара іномарка. Страшна аварія – легковик залетіла під ліву сторону фури. У легковику п'ять трупів. Кілька годин діставали трупи", – розповіли очевидці.

На місце аварії прибули рятувальники. В ліквідації наслідків ДТП було задіяно 20 людей і сім одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що на трасі Київ-Харків сталося смертельне ДТП.

"Дівчина згоріла. Хлопець-водій – у реанімації. Смертельне вогняне ДТП на трасі Київ-Харків, 180 км", - сказано в повідомленні.

Коротко про головне за 19 червня

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Теги: ДТП, Крым, авария
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