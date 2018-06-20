В Крыму произошло жуткое смертельное ДТП (видео 18+)

На трассе Симферополь-Николаевка столкнулись два автомобиля

Вечером во вторник, 19 июня, в оккупированном Россией Крыму на трассе Симферополь-Николаевка произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в т.н. "МЧС РФ по Крыму".

Авария произошла возле села Лекарственное. Легковой автомобиль Toyota Corolla столкнулся с КАМАЗом, который перевозил зерно.

В результате ДТП погибли пять человек. Все они находились в легковом автомобиле.

(Внимание! Видео 18+)

Видео: ДТП в Крыму (youtube.com/Руслан Мала)

"КамАЗ и белая старая иномарка. Страшная авария – легковушка залетела под левую сторону фуры. В легковушке пять трупов. Несколько часов доставали трупы", – рассказали очевидцы.

На место аварии прибыли спасатели. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 20 человек и семь единиц техники.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП.

"Девушка сгорела. Парень-водитель – в реанимации. Смертельное огненное ДТП на трассе Киев-Харьков, 180 км", - сказано в сообщении.

Коротко о главном за 19 июня