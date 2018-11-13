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"Хто глумиться над природою": вирубка дерев у київському парку обурила мережу

STYLERЖиття    13.11.2018 - 23:12
"Хто глумиться над природою": вирубка дерев у київському парку обурила мережу
Фото: Вирубка лісу (pixabay.com)

У мережі обурилися вирубкою лісу в одному з парків Києва

У києвському парку Партизанської слави вирубали дерева, недавно посаджені працівниками. Про це на своїй сторінці в Facebook написали в паблике КП УЗН Дарницького району м Києва.

"У парку Партизанської слави для укріплення берегової смуги нашими працівниками було висаджено 8 верб і 6 тополь (крупномірних). Сьогодні вранці виявили таку неприємну картину. Хто знущається і глумиться над природою? Люди, схаменіться!" – обурилися в пості і виклали відповідне фото вирубаних дерев.

 
 

Вирубані дерева (фото: facebook.com/story)

У мережі обурилися подією:

"Парк зараз нічийний його рвуть на частини всі кому заманеться йому потрібна адміністрація - господар який би повністю стежив за парком від прибирання сміття до охорони", - писав обурений Олексій.

"Невже ніхто не бачив? Прошу відгукнутися свідків і повідати коли це було зроблено і ким. В ручну викорчувати такі дерева було б складно. Можливо хто бачив техніку і запам'ятав номери?" - помітив юзер.

&quot;Хто глумиться над природою&quot;: вирубка дерев у київському парку обурила мережу&quot;Хто глумиться над природою&quot;: вирубка дерев у київському парку обурила мережу

Скріншот коментарів: (facebook.com/story)

Нагадаємо, раніше у Тернопільській області розгорівся скандал з-за масової вирубки лісу.

Також ми писали, в Київській області на ділянці лісу невідомий забудовник вирубав близько сотні дерев. Активісти і місцеві жителі намагалися відстояти цю ділянку, але спроби були марні.

Відео: РБК-Україна

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