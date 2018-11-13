"Кто глумится над природой": вырубка деревьев в киевском парке возмутила сеть

В сети возмутились вырубкой леса в одном из парков Киева
В киевском парке Партизанской славы вырубили деревья, недавно посаженные работниками. Об этом на своей странице в Facebook написали в паблике КП УЗН Дарницького району м.Києва.
"В парке Партизанской славы для укрепления береговой полосы нашими работниками было высажено 8 верб и 6 тополей (крупномерных). Сегодня утром обнаружили такую неприятную картину. Кто издевается и глумится над природой? Люди, опомнитесь!" – возмутились в посте и выложили соответсвующее фото вырубленных деревьев.
Вырубленные деревья (фото: facebook.com/story)
В сети возмутились произошедшим:
"Парк сейчас ничейный его рвут на части все кому заблагорассудится ему нужна администрация - хозяин который бы полностью следил за парком от уборки мусора до охраны", - писал возмущенный Алексей.
"И неужели никто не видел? Прошу свидетелей откликнуться и поведать когда это было сделано и кем. В ручную выкорчевать такие деревья было бы сложно. Возможно кто видел технику и запомнил номера?" - подметил юзер.
Скриншот комментариев: (facebook.com/story)
Напомним, ранее в Тернопольской области разгорелся скандал из-за массовой вырубки леса.
Также мы писали, в Киевской области на участке леса неизвестный застройщик вырубил около сотни деревьев. Активисты и местные жители пытались отстоять этот участок, но попытки были тщетны.
Видео: РБК-Украина