"Кто глумится над природой": вырубка деревьев в киевском парке возмутила сеть

Фото: Вырубка леса (pixabay.com)

В сети возмутились вырубкой леса в одном из парков Киева

В киевском парке Партизанской славы вырубили деревья, недавно посаженные работниками. Об этом на своей странице в Facebook написали в паблике КП УЗН Дарницького району м.Києва.

"В парке Партизанской славы для укрепления береговой полосы нашими работниками было высажено 8 верб и 6 тополей (крупномерных). Сегодня утром обнаружили такую неприятную картину. Кто издевается и глумится над природой? Люди, опомнитесь!" – возмутились в посте и выложили соответсвующее фото вырубленных деревьев.

Вырубленные деревья (фото: facebook.com/story)

В сети возмутились произошедшим:

"Парк сейчас ничейный его рвут на части все кому заблагорассудится ему нужна администрация - хозяин который бы полностью следил за парком от уборки мусора до охраны", - писал возмущенный Алексей.

"И неужели никто не видел? Прошу свидетелей откликнуться и поведать когда это было сделано и кем. В ручную выкорчевать такие деревья было бы сложно. Возможно кто видел технику и запомнил номера?" - подметил юзер.

Скриншот комментариев: (facebook.com/story)

Напомним, ранее в Тернопольской области разгорелся скандал из-за массовой вырубки леса.

Также мы писали, в Киевской области на участке леса неизвестный застройщик вырубил около сотни деревьев. Активисты и местные жители пытались отстоять этот участок, но попытки были тщетны.

Видео: РБК-Украина