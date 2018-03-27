"Хто поверне живих людей?": відомий співак висловився про трагедію в Кемерово

Пожежа забрала життя 64 осіб

Російський співак Олексій Лебединський, який активно підтримує Україну, прокоментував пожежу в ТЦ "Зимова вишня" в Кемерово. За останніми даними, там загинули 64 людини. Свої думки виконавець висловив в пості на Facebook.

За словами артиста, у РФ все купується і скрізь діють хабарі.

"В Росії можна купити все - вахтершу, мента, депутата, міністра, санепідемстанцію, пожежників, хабарами і відкатами виграти тендер, дати на лапу будь-контрольної організації. Можна всіх купити і побудувати, наприклад, торгово-розважальний центр так, щоб на кожному сантиметрі людей чекала небезпека, рівень якої ніхто не перевіряв, поклавши в кишеню "котлету" за закриття очей. Але хто тепер купить сотні життів? Ті ж самі, хто давав хабарі і відкати?" - написав Лебединський.

Лебединський не вірить сльозам тих, хто тужить за загиблими у пожежі. Він звинувачує у трагедії саме чиновників.

"Хто поверне живих людей? Я відповім. Ніхто. І ніхто навіть не відповість. Звільнять для відмазки якого-небудь третьеэшелонного бовдура. І так було завжди. І так буде ще мінімум 6 років. Путіністи плачуть і тужать, і жириновцы, і грудининцы? Не вірю таким сльозам. Саме вони й винні. Дітей шкода, їм-то за що такі батьки - тупі рабські злодійкуваті боягузливі свині... А дітям гинути...", - підсумував музикант.

Скріншот (facebook.com/ProfessorLebedinsky)

Нагадаємо, що стало відомо про стан дитини, який вистрибнув з вікна палаючого ТЦ в Кемерово (відео).