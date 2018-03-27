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"Кто вернет живых людей?": известный певец высказался о трагедии в Кемерово

STYLERLIFE        27.03.2018 - 14:00
Фото: Пожар в Кемерово (twitter.com/UkrZaKordonom)
Фото: Пожар в Кемерово (twitter.com/UkrZaKordonom)

Пожар унес жизни 64 человек

Российский певец Алексей Лебединский, который активно поддерживает Украину, прокомментировал пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. По последним данным, там погибло 64 человека. Свои мысли исполнитель высказал в посте на Facebook.

По словам артиста, в РФ все покупается и везде действуют взятки.

"В России можно купить все - вахтершу, мента, депутата, министра, санэпидемстанцию, пожарников, взятками и откатами выиграть тендер, дать на лапу любой контрольной организации. Можно всех купить и построить, например, торгово-развлекательный центр так, чтобы на каждом сантиметре людей ждала опасность, уровень которой никто не проверял, сунув в карман "котлету" за закрытие глаз. Но кто теперь купит сотни жизней? Те же самые, кто давал взятки и откаты?" - написал Лебединский.

Лебединский не верит слезам тех, кто скорбит по погибшим в пожаре. Он винит в случившемся именно чиновников.

"Кто вернет живых людей? Я отвечу. Никто. И никто даже не ответит. Уволят для отмазки какого-нибудь третьеэшелонного болвана. И так было всегда. И так будет еще минимум 6 лет. Путинисты плачут и скорбят, и жириновцы, и грудининцы? Не верю таким слезам. Именно они и виноваты. Детей жалко, им-то за что такие родители - тупые рабские вороватые трусливые свиньи... А детям погибать...", - подытожил музыкант.

Скриншот (facebook.com/ProfessorLebedinsky)

Напомним, что стало известно о состоянии ребенка, выпрыгнувшего из окна пылающего ТЦ в Кемерово (видео).

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Теги: пожар
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