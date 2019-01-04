"Хто згадає факти?": експерт назвав головну загрозу під час виборів в Україні

Фото: Вибори в Україні (УНІАН)

Українці часто забувають помилки політиків, вважає аналітик і бізнес-консультант Володимир Стецик

Автор книги “Розворот. Хроніки Майдану” Володимир Стецик вважає, що українці часто забувають про помилки, які допускали політики раніше, і легко голосують за тих самих людей знову.

Про це він розповів у інтерв’ю для Styler. На його думку, схильність пам'яті українців стирати негативні моменти і забувати про те, що політики не виконували свої обіцянки - це одна із головних загроз майбутніх виборів у 2019 році.

“Хто із тих, кого ви зупините на вулиці і спитаєте, які були дії, скажімо, Тимошенко у 2008 році, згадає про реальні факти? Мало хто. Я дуже чітко запам’ятав: тоді, 1 жовтня 2008 року, був ефір, під час якого вона запевняла, що глобальна економічна криза Україну не торкнеться”, - згадав він.

Фото: Володимир Стецик, автор книги про Майдан (надане автором)

За словами аналітика, йому як фінансисту надзвичайно важко було це зрозуміти.

“Коли очільник уряду це говорить з метою заспокоїти – я ще міг би це прийняти, якби були якісь чіткі й конкретні дії для подолання кризи. Але, вочевидь, вона була в цьому справді переконана! В результаті ми отримали прямі непрофесійні дії, внаслідок яких наша економіка сильно постраждала”, - додав він.

Також Стецик сказав, що у українців часто бувають занадто високі очікування і бажання швидкого результату.

“Нам треба переглянути наші занадто високі очікування в бік реальних. Дзеркало не винне у тому, що воно дає погане зображення”, - сказав автор книги про Майдан.

Він закликав частіше розповідати історії успіху, тиражувати ці історії успіху, а не ігнорувати їх.

“Взяти, наприклад, ту ж децентралізацію. Чому би в контексті цього процесу не розповідати про міста чи села, яким вдалося впровадити у себе багато позитивних змін? Зазвичай рушійною силою змін є 2-5% всіх прикладів, хоча в рамках тієї ж децентралізації таких прикладів значно більше", - пояснив він.

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