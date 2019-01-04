"Кто вспомнит факты?": эксперт назвал главную угрозу во время выборов в Украине

Фото: Выборы в Украине (УНИАН)

Украинцы часто забывают ошибки политиков, считает аналитик и бизнес-консультант Владимир Стецик

Автор книги “Розворот. Хроніки Майдану” Владимир Стецик считает, что украинцы часто забывают об ошибках, которые допускали политики раньше, и легко голосуют за тех же людей снова.

Об этом он рассказал в интервью для Styler. По его мнению, склонность памяти украинцев стирать негативные моменты и забывать о том, что политики не выполняли свои обещания - это одна из главных угроз предстоящих выборов в 2019 году.

“Кто из тех, кого вы остановите на улице и спросите, какие были действия, скажем, Тимошенко в 2008 году, вспомнит реальные факты? Мало кто. Я очень четко запомнил: тогда, 1 октября 2008 года, был эфир, во время которого она уверяла, что глобальный экономический кризис Украину не коснется”, - вспомнил он.

Фото: Владимир Стецик, автор книги о Майдане (предоставлено автором)

По словам аналитика, ему как финансисту чрезвычайно трудно было это понять.

“Когда глава правительства это говорит с целью успокоить – я еще мог бы это принять, если бы были какие-то четкие и конкретные действия для преодоления кризиса. Но, очевидно, она была в этом действительно убеждена! В результате мы получили прямые непрофессиональные действия, в результате которых наша экономика сильно пострадала”, - добавил он.

Также Стецик сказал, что у украинцев часто бывают слишком высокие ожидания и желание быстрого результата.

“Нам надо пересмотреть наши слишком высокие ожидания в сторону реальных. Зеркало не виновато в том, что оно дает плохое изображение”, - сказал автор книги о Майдане.

Он призвал чаще рассказывать истории успеха, тиражировать эти истории успеха, а не игнорировать их.

“Взять, например, ту же децентрализацию. Почему бы в контексте этого процесса не рассказывать о городах или селах, которым удалось внедрить у себя много положительных изменений? Обычно движущей силой изменений является 2-5% всех примеров, хотя в рамках той же децентрализации таких примеров значительно больше", - пояснил он.

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