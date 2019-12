Куди піти в Києві на Новий рік і Різдво: зимові гуляння, експерименти і закордонні оркестри

Скоро закінчується грудень, наближається весела пора зимових свят. Вулиці міст розквітають барвистою ілюмінацією, звідусіль лунають улюблені різдвяні мелодії, діти пишуть листи з побажаннями Святому Миколаю, а батьки готують сюрпризи для своїх малюків. Згідно з розпорядженням Кабміну, робочими будуть суботи 21, 28 грудня та 11 січня, отож, у цей період випадає двічі по 4 вихідних дні – 29, 30, 31 грудня та 1 січня, а також 4, 5, 6 і 7 січня. Не пропустіть чудову можливість вибрати один чи кілька святкових заходів і відвідати всією родиною або великою компанією.

Зимова Країна на ВДНГ

Метро "Виставковий центр", до 1 березня, з 10:00 (квитки)

Тематичний парк-фестиваль "Зимова Країна на ВДНГ" 7 грудня відкрив уже п'ятий сезон для всіх любителів активного зимового відпочинку. Кожен день казкові герої ВДНГ – сніговики – зустрічають гостей біля центрального входу та супроводжують у захопливий світ розваг. А їх тут більше ніж достатньо – ковзанка, тюбингові гірки, крижані скульптури, фабрика ялинкових прикрас "Різдвяна Фабрика Мрій", резиденція Діда Мороза, величезний різдвяний ярмарок і десятки інших тематичних локацій, як під відкритим небом, так і в павільйонах.

Вхід на територію ВДНГ вільний, але на розваги краще купувати квитки заздалегідь, щоб не стояти в черзі. Наприклад, можна відразу придбати 5 або 10 спусків з гірки, а також квиток на безлімітне катання на ковзанах (прокат входить у вартість).

Одна з найпопулярніших локацій "Зимової Країни на ВДНГ" – "Замок крижаних скульптур" – цьому року підготувала абсолютно нову експозицію за мотивами українського мультфільму "Мавка. Лісова пісня", який очікується у прокаті наступного року. А поки з героями можна познайомитися на ВДНГ. Тут ви зустрінете берегиню лісу Мавку, її коханого Лукаша, мудрих Водяного і Лісовика, завзяте котожабенятко Квуся – усі фігури відтворено з натурального снігу й льоду. До квитка додається приємний бонус – безлімітне катання на гігантських крижаних гірках.

Ще на території парку розваг працюють контактний зоопарк Animal Park і тропічна ферма "Планета метеликів". Відвідувати ці локації краще до 18:00, щоб застати всіх мешканців, адже тварини й комахи живуть у ритмі сонця.

Відвідувачам також пропонуються різноманітні екскурсії, вистави й майстер-класи:

Резиденція Діда Мороза. Традиційно до новорічних свят у дев'ятому павільйоні ВДНГ стартує новорічна інтерактивна шоуказка з яскравими декораціями та цікавою програмою. Тут можна познайомитися з казковими ельфами, написати листа з бажаннями і, звичайно, обійнятися з Дідусем Морозом.

Різдвяна Фабрика Мрій. Це ціле казкове містечко зі своїм підприємством – фабрикою ялинкових іграшок, а також ярмарком з ароматною кавою та смачними стравами. Не пропустіть можливість пережити справжню різдвяну пригоду – познайомитися з процесом виготовлення скляних ялинкових прикрас, а також дізнатися, як здійснюються мрії.

До речі, Різдвяна Фабрика Мрій і Резиденція Діда Мороза об'єднані легендою, яку буде дуже цікаво дізнатися.

Вистава "Winterra. Легенда казкового краю". Чарівна новорічна історія, видовищні спецефекти у 5D-форматі, які створюють відчуття абсолютного занурення в дію, драйвова хореографія та карколомні акробатичні номери, дивовижний живий вокал – таке видовище не можна пропустити!

Новорічна казка від Театру маріонеток "Обережно, миша!". Вистави театру популярні не тільки в Києві, трупа гастролює і за межами України, театр неодноразово отримував Гран-прі міжнародних фестивалів та премію "Київська Пектораль" за найкращі камерні вистави для дітей і дорослих.

І головна новина – "Зимова Країна на ВДНГ" запрошує провести разом новорічну ніч! Обіцяють незабутню шоупрограму, виступи улюблених артистів, фантастичну атмосферу та вибух емоцій у колі рідних і друзів. Початок 31 грудня о 22:00.

Експериментаріум

проспект Степана Бандери, 6-д (квитки)

Музей популярної науки і техніки "Експериментаніум" уже давно завоював симпатії дітлахів – тут кожна дитина можна спробувати себе в ролі вченого й експериментатора, позмагатися з друзями в цікавому квесті, відсвяткувати день народження та просто чудово провести час. Постійна експозиція пропонує гостям понад 300 експонатів, які допомагають дітям на практиці пізнавати закони фізики, природу різних явищ, що відбуваються на планеті, роботу тих чи інших технологій. І з кожним експонатом можна взаємодіяти. Юні дослідники самі будують мости без жодного цвяха, спостерігають зародження торнадо, зазирають у нескінченність, створюють блискавку, змушують літати магніт і здійснюють чимало нових відкриттів.

Постійна експозиція музею присвячена такими розділами фізики, як механіка, оптика, електрика, магнетизм і акустика. Окрему експозицію займають анатомія та відділ "Таємниці води". Також музей активно розвиває актуальний у наш час напрям "Нові технології".

Серед улюблених серед усіх відвідувачів екскурсій та науково-популярних шоу – "Реактив шоу", "Тесла шоу", "Експерименти на кухні", "Лабораторія звуку", "Крісталломанія", "Кріолабораторія". Діти охоче займаються в наукових гуртках, беруть участь у майстер-класах, квестах, іграх і конкурсах, проходять лазерний та дзеркальний лабіринти, розв'язують головоломки.

Для школярів проводяться тематичні екскурсії з різних предметів, інтегровані уроки та лабораторні роботи відповідно до навчальних програм.

Новорічне шоу Waterland

МВЦ, метро "Лівобережна" (29-30 грудня, 18:00; 1-3 січня 14:30, 18:00; 4-5 січня 11:00, 14:30, 18:00) (квитки)

Це феєричне шоу для всієї родини просто вражає своєю масштабністю! Для святкового дійства використано найсучасніше обладнання: 24-метрові фонтани, басейн, який наповнюють 170 тоннами води, світлові та звукові ефекти, LED-екрани. Унікальна сцена-трансформер змінюється на водну гладь і піднімає вгору тисячі фонтанів, що світяться, перекидаючи впродовж вистави струмені казкового дощу, занурюючи глядачів у дивовижну атмосферу, що зачаровує і дітей, і дорослих.

Глядачів зустрінуть чарівні русалки та медузи. Мешканці підводного королівства підкорять серця своїми незабутніми трюками. А світло зірок, що відображається у воді, розповість дивовижну історію кохання між небом і землею.

Різдвяна Фабрика Бажань

ВДНГ, метро "Виставковий центр", до 19 січня (квитки)

"Різдвяну Фабрику Мрій" – проект Клавдіївської фабрики ялинкових прикрас на ВДНГ – варто відвідати, щоб побачити, як видуваються чарівні фігурки зі скла, і зануритися в атмосферу казки.

Підприємство розташувалося у величезному павільйоні, перетвореному на казкове місто з неймовірно реалістичними декораціями. "Різдвяна Фабрика Мрій" працює щодня з 1 листопада до 19 січня у другому павільйоні на ВДНГ.

За легендою, на виробництві працюють тільки ельфи, які виконують мрії з дитячих новорічних листів. Більшість із цих бажань – прості й матеріальні, такі реалізують у першу чергу. Але є на фабриці окрема кімната – в ній пишуть листи з величезними мріями: про польоти на Марс, про зустрічі з казковими героями, про щастя, кохання та подібні. Такі мрії теж можна здійснити, але не так просто, як бажання. І як усім пощастило, що один з ельфів знайшов стару фабрику зі здійснення мрій та зміг відновити її роботу! Саме сюди і потраплять усі ті, хто вирішить відвідати "Різдвяну Фабрику Мрій" на ВДНГ.

Спочатку гості потрапляють на святкову площу казкового міста, де живуть і працюють ельфи. Тут можна не тільки загадати бажання та купити ялинкові прикраси, а й випити кави з десертом. Вхід на фабрику теж розташований там. Усі підрозділи казкової фабрики мають вигляд справжніх виробничих цехів. Тут є і кабінет ельфа-чарівника, і величезні кімнати з неймовірним пристроями: це роздувач вогню, за допомогою якого видуваються майбутні ялинкові прикраси, спеціальні ванни для їх сріблення, а також ціла майстерня з розпису й фарбування готових іграшок.

Кожен відвідувач зможе в кінці подорожі фабрикою прикрасити іграшкою, створеною ним власноруч, величезну ялинку, що сяє яскравими вогниками. Ну і, звісно ж, власну кульку із заповітною мрією можна забрати додому.

А ще в казковому місті ельфів працює Різдвяна пошта, за допомогою якої можна буде надіслати подарунки та частинку мрії своїм рідним і друзям.

Новорічна феєрія "Таємниця чаклуна"

Київський Палац дітей та юнацтва, 29 грудня, 2-5 січня (11:00, 15:00) (квитки)

Напередодні Нового року батько віддає сина на навчання до видатного майстра – справжнього чаклуна. Потрапивши до школи магії, хлопець знайомиться з іншими учнями. Чаклун, виявляється, приховує від своїх студентів величезну таємницю. Яку саме – і розповідає ця історія, сповнена шалених пригод і несподіваних ситуацій.

До початку вистави у Палаці працюють інтерактивні ігрові майданчики, веселі атракціони та розваги біля ялинки.

Зал побудовано амфітеатром. Дітям від 2 до 3 років вхід безкоштовний (без надання окремого місця), старшим за 3 роки потрібен повний квиток.

Екскурсія "Секретний Київ"

провулок Михайлівський, 8 (біля дерева, що росте з паркану), 29 грудня, 2-5 січня (12:00) (квитки)

Чи добре ми знаємо своє любе місто? Навіть якщо виріс тут і, здавалося б, знаєш досконало кожен куточок, завжди знайдеться щось нове, захопливе й маловідоме. Секретні фундаменти й невідомі під'їзди, таємні дворики та дивовижні храми, а також незвичайні й рідкісні мешканці центру міста – ворони, їжаки, коти... Із "Секретним Києвом" можна заповнити цю прогалину, адже після відвідання цієї екскурсії місто для вас заграє новими фарбами.

Першим дивовижним об'єктом стане незвичайне дерево, що росте прямо з паркану. Далі історії, якими поділиться екскурсовод під час прогулянки по Софійській площі, змусять усіх по-новому поглянути на одне з найвідоміших і найдавніших місць міста. А таємниця Андріївської церкви приємно здивує своєю непомітною очевидністю.

Потім усі пройдуть старовинним шляхом, що з'єднував Верхнє місто і Поділ, – знаменитим Андріївським узвозом. Звідси – підйом на легендарну Старокиївську гору. яка зберігає пам'ять про язичницькі ритуали наших предків. Історія 400-річної липи, посадженої митрополитом Петром Могилою, теж вабить і зачаровує.

Серед старих дворів на місці княжого граду також можна зробити чимало дивовижних відкриттів. Невеликий та затишний Золотоворітський сквер відомий сусідством із пам'ятками старовини та сучасними скульптурами, у кожної з яких – своя історія. Також вразять відвідувачів таємниці не тільки зовні, але й усередині київських будівель.

Тривалість екскурсії 3 години.

Disney On Ice. Холодне серце

Київський Палац спорту, 3-6 січня (10:30, 14:30 ,18:30) (квитки)

Компанія Feld Entertainment – світовий лідер з постановки видовищних шоу – презентує неймовірну льодову виставу Disney On Ice за мотивами популярного мультфільму "Крижане серце" (Frozen), найкасовішого анімаційного фільму за весь час існування компанії. Перша частина "Крижаного серця" побила всі можливі рекорди по зборах і здобула дві премії "Оскар", а друга очолила список найочікуваніших прем'єр 2019 року.

І тепер Київ з нетерпінням чекає, щоб побачити прекрасну історію про двох королівських доньок Анну та Ельзу, відтворену в надзвичайному театралізованому шоу на льоду за допомогою майстерності фігуристів.

Анна, дівчина з добрим серцем, вирушає на пошуки своєї сестри-чаклунки Ельзи, яка вирішила втекти від усього світу й нарешті чаклувати скільки сама забажає. Анні допомагають відважний мисливець Крістоф, його вірний олень Свен, веселий і доброзичливий сніговик Олаф, а також компанія гірських тролів.

У виставі з'являться й інші персонажі діснеївських казок: Міккі та Мінні Маус, головні герої "Історії іграшок", "У пошуках Немо" та "Короля Лева". А ще прозвучать музичні хіти Let It Go, Do You Want To Build a Snowman? і Fixer Upper. А унікальні спецефекти створять у глядачів шоу відчуття повного занурення в казкову реальність.

Діти до 3 років, якщо вони не займають окремого місця, можуть відвідати шоу безкоштовно в супроводі дорослих із квитками (на вході необхідно пред'явити копію документа, який підтверджує вік дитини на дату вистави). Діти до 14 років допускаються на шоу тільки в супроводі дорослих, яким також необхідно мати квиток.

Французький поцілунок (Київський театр "Тисячоліття")

Національний палац мистецтв "Україна" (малий зал), 3 січня (19:00) (квитки)

Ситуаційна комедія на вічну тему кохання й ревнощів. Чоловік поїхав нібито владнати робочі справи, а насправді до коханки. Дружина не може натішитися – до неї теж приходить таємний кавалер. Усе начебто складається вдало, але тут відбувається низка випадковостей, яка призводить до несподіваної розв'язки. І ось уже обидві парочки опиняються разом на цілі вихідні, та ще й з дизайнером і водопровідником. І ось тут-то всі точно відчують на собі, що ревнощі – страшна річ!

Виставу створено ​​за мотивами відомої п'єси Робіна Хоудона "Паніка". Тривалість 2,5 години, з антрактом.

Glenn Miller Orchestra Jazz Christmas

Міжнародний центр культури і мистецтв, 4-5 січня (19:00) (квитки)

Напередодні Різдва всесвітньо відомий оркестр представить у Києві свою фірмову святкову програму Jazz Christmas. "Нехай ваші ноги підуть у танок, а осбличчя осяє щаслива посмішка, адже це – головне, для чого людство придумало музику джаз!" – говорять музиканти.

Один із найпопулярніших американських свінгових колективів, створений ще 1937 року видатним музикантом і аранжувальником Гленном Міллером, успішно працює донині, а після смерті засновника носить його ім'я. Зараз під цим брендом виступають три ліцензійні оркестри, які гастролюють по всьому світу. До Києва приїжджає створений 1990 року Glenn Miller Orchestra Europe під керуванням видатного нідерландського диригента Віла Салдена.

Оркестр дав понад 4,5 тисячі концертів, які відвідали 5,1 мільйона глядачів. Публіка завжди захоплено приймає учасників оркестру Гленна Міллера, адже це виключно живий звук і величезна хвиля позитиву, що виходить зі сцени. І ось музиканти знову готові дарувати шанувальникам їхні улюблені й вічно молоді мелодії у стилі джаз і свінг, найпопулярніші композиції епохи бігбендів та сучасні хіти.

Фестиваль гігантських китайських ліхтарів

парк "Співоче поле", вул. Лаврська, 33, до 2 лютого (квитки)

Організатори фестивалю, що відкрився 13 грудня, підкреслюють: це не просто запуск "небесних ліхтариків", і хочуть розповісти глядачам про цілу культуру, яка прийшла до нас зі Сходу. Понад 30 величезних інсталяцій, підсвічених ізсередини, створять чарівну атмосферу на території одного з найкращих ландшафтних парків столиці – "Співоче поле". На гостей чекають анімаційні зони, святковий ярмарок та видовищна шоупрограма у вихідні. Фестиваль триватиме до 2 лютого 2020 року.

Олег Скрипка та оркестр НАОНІ. Різдвяний концерт "Щедрик"

Національний палац мистецтв Україна, 7 січня (19:00) (квитки)

Олег Скрипка завжди вважав Різдво Христове особливим святом: "Саме з Різдва розпочинається рік! Воно є глибоко історичним, сакральним, духовним; у різдвяний час ми більше звертаємося до цінностей. Тому Різдво є теплим родинним святом, бо все в нашому житті починається із сім’ї та кохання!".

Саме тому варто відвідати 7 січня святковий концерт від одного з найкращих творчих об'єднань нашої країни. Після минулорічного аншлагу лідер гурту "Воплі Відоплясова" та НАОНІ на численні прохання шанувальників знову подарують усім неперевершену різдвяну програму. На сцені водночас звучатимуть 40 народних музичних інструментів! Олег Скрипка виконає колядки, улюблені всіма глядачами хіти – народні й авторські українські пісні ("Очи чорные", "Щедрик") та інші світові шедеври. А легендарні композиції ВВ, серед яких "Весна" та "Країна Мрій", зазвучать по-новому в несподіваному оркестровому аранжуванні.