Куда пойти в Киеве на Новый год и Рождество: зимние гуляния, эксперименты и заграничные оркестры

Декабрь подходит к концу, приближается веселая пора зимних праздников. Улицы расцветают красочной иллюминацией, повсюду звучат любимые рождественские мелодии, дети пишут письма с пожеланиями Святому Николаю, а родители готовят сюрпризы для своих чад. Согласно распоряжению Кабмина, рабочими будут субботы 21, 28 декабря и 11 января, таким образом, в этот период выпадает дважды по 4 выходных дня – 29, 30, 31 декабря и 1 января, а также 4, 5, 6 и 7 января. Не пропустите прекрасную возможность выбрать одно либо несколько праздничных мероприятий и посетить всей семьей или большой компанией.

Зимняя Страна на ВДНГ

Метро "Выставочный центр", до 1 марта, с 10:00 (билеты)

Тематический парк-фестиваль "Зимняя Страна на ВДНГ" 7 декабря открыл уже пятый сезон для всех любителей активного зимнего отдыха. Каждый день сказочные герои ВДНГ – снеговики – встречают гостей возле центрального входа и сопровождают в увлекательный мир развлечений. А их здесь более чем достаточно – каток, тюбинговые горки, ледяные скульптуры, фабрика елочных украшений "Рождественская фабрика желаний", резиденция Деда Мороза, огромная рождественская ярмарка и десятки других тематических локаций, как под открытым небом, так и в павильонах.

Вход на территорию ВДНГ свободный, но на развлечения лучше покупать билеты заранее, чтобы не стоять в очереди. Например, можно сразу оплатить 5 или 10 спусков с горки, а также билет на безлимитное катание на коньках (прокат входит в стоимость).

Одна из самых популярных локаций "Зимней Страны на ВДНГ" – Замок ледовых скульптур – в этом году подготовила абсолютно новую экспозицию по мотивам украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня", который ожидается в прокате в следующем году. А пока с героями можно познакомиться на ВДНГ. Тут вы встретите лесную нимфу Мавку, ее возлюбленного Лукаша, мудрых Водяного и Лешего, задорного котолягушонка Квуся – все фигуры воспроизведены из натурального снега и льда. К билету прилагается приятный бонус – безлимитное катание на гигантских ледяных горках.

Еще на территории парка развлечений работают контактный зоопарк Animal Park и тропическая ферма "Планета бабочек". Посещать эти локации лучше до 18:00, чтобы застать всех обитателей, ведь животные и насекомые живут в ритме солнца.

Посетителям также предлагаются разнообразные экскурсии, представления и мастер-классы:

Резиденция Деда Мороза. Традиционно к новогодним праздникам в девятом павильоне ВДНГ стартует новогодняя интерактивная шоу-сказка с яркими декорациями и интересной программой. Тут можно познакомиться со сказочными эльфами, написать письмо с желаниями и, конечно, обняться с Дедушкой Морозом.

Рождественская Фабрика Желаний. Это целый сказочный городок со своим предприятием – фабрикой елочных игрушек, а также ярмаркой с ароматным кофе и вкусными угощениями. Не пропустите возможность пережить настоящее рождественское приключение – познакомиться с процессом изготовления стеклянных елочных украшений, а также узнать, как исполняются мечты.

Кстати, Рождественская Фабрика Желаний и Резиденция Деда Мороза объединены легендой, которую будет очень любопытно узнать.

Спектакль "Winterra. Легенда казкового краю". Волшебная новогодняя история, зрелищные спецэффекты в 5D-формате, которые создают ощущение абсолютного погружения в действие, драйвовая хореография и сногсшибательные акробатические номера, удивительный живой вокал – такое зрелище нельзя пропустить!

Новогодняя сказка от Театра марионеток "Обережно, миша!". Представления театра популярны не только в Киеве, труппа гастролирует и за пределами Украины, театр неоднократно получал Гран-при международных фестивалей и премию "Киевская Пектораль" за лучшие камерные представления для детей и взрослых.

И главная новость – "Зимняя Страна на ВДНГ" приглашает провести вместе новогоднюю ночь! Обещают незабываемую шоу-программу, выступления любимых артистов, фантастическую атмосферу и взрыв эмоций в кругу родных и друзей. Начало 31 декабря в 22:00.

Экспериментариум

проспект Степана Бандеры, 6-д (билеты)

Музей популярной науки и техники "Экспериментаниум" уже давно завоевал симпатии детворы – здесь каждый ребенок можно попробовать себя в роли ученого и экспериментатора, посостязаться с друзьями в увлекательном квесте, отпраздновать день рождения и просто прекрасно провести время. Постоянная экспозиция предлагает гостям более 300 экспонатов, которые помогают детям на практике познавать законы физики, природу разных явлений, происходящих на планете, работу тех или иных технологий. И с каждым экспонатом можно взаимодействовать. Юные исследователи сами строят мосты без единого гвоздя, наблюдают зарождение торнадо, заглядывают в бесконечность, создают молнию, заставляют летать магнит и осуществляют немало новых открытий.

Постоянная экспозиция музея посвящена таким разделам физики, как механика, оптика, электричество, магнетизм и акустика. Отдельную экспозицию занимают анатомия и отдел "Тайны воды". Также музей активно развивает актуальное в наше время направление "Новые технологии".

Среди любимых всеми посетителями экскурсий и научно-популярных шоу – "Реактив шоу", "Тесла шоу", "Эксперименты на кухне", "Лаборатория звука", "Кристалломания", "Криолаборатория". Дети охотно занимаются в научных кружках, участвуют в мастер-классах, квестах, играх и конкурсах, проходят лазерный и зеркальный лабиринты, решают головоломки.

Для школьников проводятся тематические экскурсии по разным предметам, интегрированные уроки и лабораторные работы в соответствии с учебными программами.

Новогоднее шоу Waterland

МВЦ, метро "Левобережная" (29–30 декабря, 18:00; 1–3 января 14:30, 18:00; 4–5 января 11:00, 14:30, 18:00) (билеты)

Это феерическое шоу для всей семьи просто поражает своей масштабностью! Для праздничного действа использовано самое современное оборудование: 24-метровые фонтаны, бассейн, который наполняют 170 тоннами воды, световые и звуковые эффекты, LED-экраны. Уникальная сцена-трансформер меняется на водную гладь и поднимает вверх тысячи светящихся фонтанов, перебрасывая во время спектакля струи сказочного дождя, погружая зрителей в удивительную атмосферу, которая завораживает и детей, и взрослых.

Зрителей встретят очаровательные русалки и медузы. Жители подводного королевства покорят сердца своими незабываемыми трюками. А свет звезд, отражается в воде, расскажет удивительную историю любви между небом и землей.

Рождественская Фабрика Желаний

ВДНГ, метро "Выставочный центр", до 19 января (билеты)

"Рождественскую Фабрику Желаний" – проект Клавдиевской фабрики елочных украшений, работающий на ВДНГ, – стоит посетить, чтобы увидеть, как выдуваются очаровательные фигурки из стекла, и окунуться в атмосферу сказки.

Предприятие разместилось в огромном павильоне, превращенном в сказочный город с невероятно реалистичными декорациями. "Рождественская фабрика грез" работает ежедневно с 1 ноября по 19 января во втором павильоне на ВДНГ.

По легенде, на производстве работают только эльфы, которые исполняют мечты из детских новогодних писем. Большинство из этих желаний – простые и материальные, такие реализуют в первую очередь. Но есть на фабрике отдельная комната – в ней пишут письма с огромными мечтами: о полетах на Марс, о встречах со сказочными героями, о счастье, любви и подобные. Такие мечты тоже возможно осуществить, но не так просто, как желания. И как всем повезло, что один из эльфов нашел старую фабрику по осуществлению мечтаний и смог восстановить ее работу! Именно сюда и попадут все те, кто решит посетить "Рождественскую Фабрику Желаний" на ВДНГ.

Сначала гости попадают на праздничную площадь сказочного города, где живут и работают эльфы. Здесь можно не только загадать желание и купить елочные украшения, но и выпить кофе с десертом. Вход на фабрику тоже расположен там. Все подразделения сказочной фабрики выглядят как настоящие производственные цеха. Здесь есть и кабинет эльфа-волшебника, и огромные комнаты с невероятным устройствами: это раздуватель огня, с помощью которого выдуваются будущие елочные украшения, специальные ванны для их серебрения, а также целая мастерская по росписи и покраске готовых игрушек.

Каждый посетитель сможет в конце путешествия по фабрике украсить игрушкой, созданной им собственноручно, огромную елку, сияющую яркими огоньками. Ну и, конечно же, собственный шарик с заветной мечтой можно забрать домой.

А еще в сказочном городе эльфов работает Рождественская почта, с помощью которой можно будет отправить подарки и частичку мечты своим близким.

Новогодняя феерия "Тайна колдуна"

Киевский Дворец детей и юношества, 29 декабря, 2–5 января (11:00, 15:00) (билеты)

Накануне Нового года отец отдает сына на учебу к великому мастеру – настоящему колдуну. Попав в школу магии, парень знакомится с другими учениками. Чародей, оказывается, скрывает от своих студентов огромную тайну. Какую именно – и рассказывает эта история, полная безумных приключений и неожиданных ситуаций.

До начала представления во Дворце работают интерактивные игровые площадки, веселые аттракционы и развлечения возле елки.

Зал построен амфитеатром. Детям от 2 до 3 лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места), тем, кто старше 3 лет, нужен полный билет.

Экскурсия "Секретный Киев"

переулок Михайловский, 8 (у дерева, растущего из забора), 29 декабря, 2–5 января (12:00) (билеты)

Хорошо ли мы знаем свой любимый город? Даже если вырос здесь и, казалось бы, знаешь досконально каждый уголок, всегда найдется что-то новое, увлекательное и малоизвестное. Секретные фундаменты и неизвестные подъезды, тайные дворики и удивительные храмы, а также необычные и редкие жители центра города – вороны, ежики, коты... С "Секретным Киевом" можно восполнить этот пробел, ведь после посещения этой экскурсии город для вас заиграет новыми красками.

Первым диковинным объектом станет необычное дерево, растущее прямо из забора. Дальше истории, которыми поделится экскурсовод во время прогулки по Софийской площади, заставят всех по-новому взглянуть на одно из известнейших и древнейших мест города. А секрет Андреевской церкви приятно удивит своей неброской очевидностью.

Затем все пройдут по старинному пути, соединявшему Верхний город и Подол, – знаменитому Андреевскому спуску. Отсюда – подъем на легендарную Старокиевскую гору. хранящую память о языческих ритуалах наших предков. История 400-летней липы, посаженной митрополитом Петром Могилой, тоже манит и завораживает.

Среди старых дворов на месте княжего града тоже можно сделать немало удивительных открытий. Небольшой и уютный Золотоворотский сквер известен соседством с памятниками древности и современными скульптурами, у каждой из которой – своя история. Также поразят посетителей тайны не только снаружи, но и внутри киевских зданий.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Disney On Ice. Холодное сердце

Киевский Дворец спорта, 3–6 января (10:30, 14:30 ,18:30) (билеты)

Компания Feld Entertainment – мировой лидер по постановке зрелищных шоу – представляет невероятный ледовый спектакль Disney On Ice по мотивам популярного мультфильма "Ледяное сердце" (Frozen), самого кассового анимационного фильма за все время существования компании. Первая часть "Холодного сердца" побила рекорды по сборам и получила две премии "Оскар", а вторая возглавила список самых ожидаемых премьер 2019 года.

И теперь Киев с нетерпением ждет, чтобы увидеть прекрасную историю о двух королевских дочерях Анне и Эльзе, воссозданную в необычайном театрализованном шоу на льду с помощью мастерства фигуристов.

Добрая принцесса Анна отправляется на поиски своей сестры-колдуньи Эльзы, которая решила уйти от всего мира и наконец колдовать сколько сама пожелает. Анне помогают отважный охотник Кристоф, его верный олень Свен, веселый и дружелюбный снеговик Олаф, а также компания горных троллей.

В спектакле появятся и другие персонажи диснеевских сказок: Микки и Минни Маус, главные герои "Истории игрушек", "В поисках Немо" и "Короля Льва". А еще прозвучат музыкальные хиты Let It Go, Do You Want To Build a Snowman? и Fixer Upper. Уникальные спецэффекты создадут у зрителей шоу ощущение полного погружения в сказочную реальность.

Дети до 3 лет, если они не занимают отдельного места, могут посетить шоу бесплатно в сопровождении взрослых с билетами (на входе необходимо предъявить копию документа, который подтверждает возраст ребенка на дату представления). Дети до 14 лет допускаются на шоу только в сопровождении взрослых, которым также необходимо иметь билет.

Французский поцелуй (Киевский театр "Тысячелетие")

Национальный дворец искусств "Украина" (малый зал), 3 января (19:00) (билеты)

Комедия положений на вечную тему любви и ревности. Муж уехал якобы по рабочим делам, а на самом деле к любовнице. Жена не нарадуется – к ней тоже захаживает тайный кавалер. Все вроде бы складывается удачно, но тут происходит череда случайностей, которая приводит к неожиданной развязке. И вот уже обе парочки оказываются запертыми вместе на целые выходные, да еще и с дизайнером и водопроводчиком. И вот тут-то все точно испытают на себе, что ревность – страшная вещь!

Спектакль создан по мотивам известной пьесы Робина Хоудона "Паника". Продолжительность 2,5 часа, с антрактом.

Glenn Miller Orchestra Jazz Christmas

Международный центр культуры и искусств, 4–5 января (19:00) (билеты)

В преддверии Рождества всемирно известный оркестр представит в Киеве свою фирменную праздничную программу Jazz Christmas. "Пусть ваши ноги пустятся в пляс, а лицо озарит счастливая улыбка, ведь это – главное, для чего человечество придумало музыку джаз!" – говорят музыканты.

Один из популярнейших американских свинговых коллективов, созданный еще в 1937 году выдающимся музыкантом и аранжировщиком Гленном Миллером, успешно работает по сей день, а после смерти основателя носит его имя. Сейчас под этим брендом выступают три лицензионных оркестра, которые гастролируют по всему миру. В Киев приезжает существующий с 1990 года Glenn Miller Orchestra Europe под управлением выдающегося нидерландского дирижера Вила Салдена.

Оркестр дал более 4,5 тысячи концертов, которые посетили 5,1 миллиона зрителей. Публика всегда восторженно принимает участников оркестра Гленна Миллера, ведь это исключительно живой звук и огромная волна позитива, исходящего со сцены. И вот музыканты снова готовы дарить поклонникам их любимые и вечно молодые мелодии в стиле джаз и свинг, самые популярные композиции эпохи биг-бэндов и современные хиты.

Фестиваль гигантских китайских фонарей

парк "Певчее поле", ул. Лаврская, 33, до 2 февраля (билеты)

Организаторы фестиваля, открывшегося 13 декабря, подчеркивают, что это не просто запуск "небесных фонариков", и хотят рассказать зрителям о целой культуре, которая пришла к нам с Востока. Более 30 огромных инсталляций, подсвеченных изнутри, создадут чарующую атмосферу на территории одного из лучших ландшафтных парков столицы. Гостей ждут анимационные зоны, праздничная ярмарка и зрелищная шоу-программа в выходные. Фестиваль продлится до 2 февраля 2020 года.

Олег Скрипка и оркестр НАОНИ. Рождественский концерт "Щедрик"

Национальный дворец искусств Украина, 7 января (19:00) (билеты)

Олег Скрипка всегда считал Рождество Христово особенным праздником: "Именно с Рождества начинается год! Оно глубоко историческое, сакральное, духовное; в рождественскую пору мы больше обращаемся к ценностям. Поэтому Рождество – это теплый семейный праздник, потому что все в нашей жизни начинается с семьи и любви!"

Именно поэтому стоит посетить 7 января праздничный концерт от одного из лучших творческих объединений нашей страны. После прошлогоднего аншлага лидер группы "Вопли Видоплясова" и НАОНИ по многочисленным просьбам поклонников снова подарят всем непревзойденную рождественскую программу. На сцене одновременно зазвучат 40 народных музыкальных инструментов! Олег Скрипка выполнит колядки, любимые всеми зрителями хиты – народные и авторские украинские песни ("Очи черные", "Щедрик") и другие мировые шедевры. А легендарные композиции ВВ, среди которых "Весна" и "Країні Мрій", зазвучат по-новому в неожиданной оркестровой аранжировке.