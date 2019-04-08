Куди дивляться батьки? У Хмельницькому семикласниці напали на однолітку

У Хмельницькому учениці НВО (навчально-виховного об'єднання №28 влаштували публічну розправу над 14-річною дівчинкою і розмістили відео знущань в інтернеті.

Інцидент стався в Хмельницькому, біля ліцею №15, що по вулиці Проскурівського Підпілля. Учениці 7-го класу НВО №28 вирішили провчити дівчинку. На відео, яке розмістили у Facebook видно, як група школярок по черзі підходить до дівчинки і б'є її руками по обличчю. Жертва буллінга просто стоїть і навіть не намагається захищатися. При цьому дівчатка одна іншу підбадьорюють і запитують: "Хто наступний?".

Після того, як відео з'явилося в інтернеті, дівчатками зацікавилися співробітники правоохоронних органів. На даний момент особистості школярок встановлені, і вони спілкуються з поліцією. Потерпіла дівчинка поки що в поліцію не зверталася і заяви про насильницькі дії не писала.

Буллінг в Хмельницькому (pixabay.com)

З'ясувалося, що постраждала – це учениця ліцею №15 і вона навчається у 8 класі, а школярки, які влаштували над нею розправу – це учениці 7-го класу НВО №28. Директор ліцею Алла Киящук повідомила, що вона вже зв'язалася з директором НВО №28 і вони разом проводять перевірку за фактом буллінга.

"За словами однокласників, вдалося з'ясувати, що все почалося з словесної перепалки. Дівчата спілкувалися між собою в позаурочний час і переписувалися в соцмережах. У результаті виник конфлікт і дівчата з 28-ї школи приїхали з'ясовувати стосунки до нас. Це було після уроків, на території школи. Тому ми дізналися не відразу. Відео я так само, як і сотні хмельничан побачила в соцмережах. Мама дитини до нас не зверталася. На скільки мені відомо, в поліцію вона теж не писала заяву. Але відео розійшлося по соцмережам і поліція зайнялася цією справою. Зараз правоохоронці спілкуються з дівчатами. А з нашою дитиною працює психолог", - зазначила директор ліцею.

Директор НВО №28 Андрій Андрійчук підтвердив, що цим інцидентом займається поліція, а з дівчатками і їх батьками провели виховні та роз'яснювальні бесіди.

Під відео, яке розмістили в соціальних мережах українці написали безліч гнівних коментарів. Вони обурюються тим, як виховані діти і запитують – куди ж дивляться їхні батьки. Також вони нагадують, що ці підлітки – майбутні жінки і матері.

Хмельницькому школярки напали на дівчинку (YouTube/ВСІМ)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чернігові підлітки жорстоко побили 10-річну школярку.

А також розповідали про те, що у Києві в дитячому саду дитину вдарила вихователька.