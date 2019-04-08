Куда смотрят родители? В Хмельницком семиклассницы напали на ровесницу

В Хмельницком ученицы УВО (учебно-воспитательного объединения) №28 устроили публичную расправу над 14-летней девочкой и разместили видео издевательств в интернете.

Инцидент произошел в Хмельницком, возле лицея №15, по улице Проскуровского Подполья. Ученицы 7-го класса УВО №28 решили проучить девочку. На видео, которое разместили в Facebook видно, как группа школьниц по очереди подходит к девочке и бьет ее руками по лицу. Жертва буллинга просто стоит и даже не пытается защищаться. При этом девочки одна другую подбадривают и спрашивают: "Кто следующий?".

После того, как видео появилось в интернете, девочками заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. На данный момент личности школьниц установлены, и они общаются с полицией. Потерпевшая девочка пока что в полицию не обращалась и заявления о насильственных действиях не писала.

Буллинг в Хмельницком (pixabay.com)

Выяснилось, что пострадавшая – это ученица лицея №15 и она учится в 8 классе, а школьницы, которые устроили над ней расправу – это ученицы 7-го класса УВО №28. Директор лицея Алла Киящук сообщила, что она уже связалась с директором УВО №28 и они вместе проводят проверку по факту буллинга.

"По словам одноклассников, удалось выяснить, что все началось с словесной перепалки. Девушки общались между собой во внеурочное время и переписывались в соцсетях. В результате возник конфликт и девушки с 28-й школы приехали выяснять отношения к нам. Это было после уроков, на территории школы. Поэтому мы узнали не сразу. Видео я так же, как и сотни хмельнитчан увидела в соцсетях. Мама ребенка к нам не обращалась. На сколько мне известно, в полицию она тоже не писала заявление. Но видео разошлось по соцсетям и полиция занялась этим делом. Сейчас правоохранители общаются с девушками в участке. А с нашим ребенком работает психолог", - отметила директор лицея.

Директор УВО №28 Андрей Андрейчук подтвердил, что данным инцидентом занимается полиция, а с девочками и их родителями провели воспитательные и разъяснительные беседы.

Под видео, которое разместили в социальных сетях украинцы написали множество гневных комментариев. Они возмущаются тем, как воспитаны дети и спрашивают – куда же смотрят их родители. Также они напоминают, что эти подростки – будущие женщины и матери.

В Хмельницком школьницы напали на девочку (YouTube/ВСІМ)

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