Подростки жестоко избили школьницу в Чернигове: все подробности

Коллаж РБК-Украина

Жестокие подростки едва не лишили ребенка жизни

В Чернигове четверо подростков напали на 10-летнюю девочку. Злоумышленники избили ее, а после пытались изнасиловать. Об этом сообщили изданию ЧЕline в правоохранительных органах.

Сообщается, что подростки напали на несовершеннолетнюю по проспекту Победы и начали всячески издеваться над ребенком. Началось все с обзывательств, которые закончились жуткими последствиями.

Неадекваты начали плевать на девочку, а после, держа за руки, начали бить палкой с гвоздями и бутылкой, наполненной камнями. Что сподвигло подростков на столь жестокий поступок - непонятно.

На данный момент пострадавшую доставили в Черниговскую детскую областную больницу. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рану ноги.

Напомним, что в детсаду Киева избили ребенка. Пострадавший говорит, что педагог поднял на него руку и угрожала. Мать ребенка забрала документы из садика. Пользователи сети советуют ей пройти судмедэкспертизу и написать заявление в полицию.

Мы писали, что в селе Музычи Киевской области на первоклассника упал кусок бетонной стены на которой была керамическая плитка. Классный руководитель немедленно вызвала скорую медицинскую помощь, а маме позвонил заместитель директора и попросил немедленно приехать в школу, так как с сыном произошла беда.

Ранее сообщалось, что в Запорожье студентки заказали избиение своего сокурсника из-за того, что он не давал им списывать. К слову, полицию вызывать не стали, чтобы не создавать негативные статистические проблемы для учебного заведения, а избитые подростки были отправлены в райотдел для написания заявления.