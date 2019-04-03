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Жестокость не знает границ: в Запорожье студентки заказали избиение сокурсника

STYLERЖизнь    03.04.2019 - 09:01
Жестокость не знает границ: в Запорожье студентки заказали избиение сокурсника
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Ученицы медицинского колледжа решили отомстить студенту

В Запорожье две студентки медицинского колледжа заказали избиение сокурсника, поскольку тот не помогал им с учебой и не давал списывать. Данную информацию сообщил известный активист Андрей Чечель в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел на территории Медицинского колледжа по улице Космическая 2-в. Во время перерыва несколько неизвестных напали на 16-летнего студента, а когда другой студент пытался разнять схватку, то нападающие начали избивать и его.

"По факту имеем двое пострадавших 16-летних студента, которые получили травмы различной тяжести и госпитализированы. Такие травмы, которые могли привести к летальному исходу (черепно-мозговые травмы, травма шеи). Подросткам была предоставлена скорая медицинская помощь", - сообщил он.

Как оказалось позже, причиной избиения стал отказ студента давать списывать. К слову, полицию вызывать не стали, а избитые подростки были отправлены в райотдел для написания заявления. "Я так думаю, что это из-за того, чтобы не создавать негативные статистические проблемы для данного учебного заведения", - написал Чечель.

Напомним, что в херсонской школе запугивают учеников. Первый случай неуважительного отношения к своим воспитанникам был зафиксирован, когда детей заставили убирать учреждение против их воли. Об этом рассказала мама одной из школьниц.

Ранее на Закарпатье школьницы жестоко избили подругу, ученицу девятого класса. Пострадавшая девочка получила серьезные травмы и на данный момент находится в отделении травматологии Виноградовской областной больницы.

Ранее сообщалось о том, что школьников киевской гимназии избивают за еду. Мать постадавшего отметила, что в последние дни ее ребенок отказывался ходить в школу, настойчиво просил деньги на еду, хотя Александра готовит все сама и дает еду сыну с собой.

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