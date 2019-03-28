ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Я сфотографировала ваши морды: в херсонской школе запугивают учеников

STYLERЖизнь    28.03.2019 - 11:39
Я сфотографировала ваши морды: в херсонской школе запугивают учеников
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Педагоги херсонской школы травят детей

В херсонской школе №27 зафиксирован вопиющий случай: учителя на постоянной основе травят учеников, при этом всячески угрожая. Об этом информирует издание "Херсон Times".

Первый случай неуважительного отношения к своим воспитанникам был зафиксирован, когда детей заставили убирать учреждение против их воли. Об этом рассказала мама одной из школьниц.

"Классный руководитель Лариса Александровна за то, что ребенок ходит не в школьной форме, часто оставляла Таню после уроков убирать класс. Ребенок ходит на занятия чистый, офисный стиль. Белая рубашка с мелким принтом, брюки в мелкую клетку. Одежда не вызывающая - просто офисный стиль. Мой ребенок уже замучился выслушивать угрозы", - сетует родительница.

После этого мать запретила девочке идти на поводу педагогу, однако тот сказал ребенку, что его поставили на учет. А мать вызывают в ближайшие дни посетить школу.

Кроме того, от педагогов в данном заведении моральные унижения потерпело еще два ученика. Ситуация заключалась в том, что ребята ехали в маршрутке и смотрели в мобильные телефоны. А когда они начали выходить из транспорта, к ним подошла учитель музыки Гузовская Ирина Александровна и спросила, почему они ей не уступили место. Дети ответили, что не заметили ее.

Педагога такой ответ не устроил и она сказала: "Я сфотографировала ваши морды. Покажу директорам. Ни одна школа вас не возьмет".

Стоит отметить, что подобные ситуации возникали неоднократно. Поэтому родителям следует более внимательно подходить к выбору учреждения, в котором будет учиться ребенок.

Напомним, что на Закарпатье школьницы жестоко избили подругу, ученицу девятого класса.

Ранее сообщалось о том, что школьников киевской гимназии избивают за еду.

Кусает и душит: в Каневе ученик держит в страхе весь класс В Одессе жестоко избили школьника: одноклассники снимали видео
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины буллинг
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь