Я сфотографировала ваши морды: в херсонской школе запугивают учеников

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Педагоги херсонской школы травят детей

В херсонской школе №27 зафиксирован вопиющий случай: учителя на постоянной основе травят учеников, при этом всячески угрожая. Об этом информирует издание "Херсон Times".

Первый случай неуважительного отношения к своим воспитанникам был зафиксирован, когда детей заставили убирать учреждение против их воли. Об этом рассказала мама одной из школьниц.

"Классный руководитель Лариса Александровна за то, что ребенок ходит не в школьной форме, часто оставляла Таню после уроков убирать класс. Ребенок ходит на занятия чистый, офисный стиль. Белая рубашка с мелким принтом, брюки в мелкую клетку. Одежда не вызывающая - просто офисный стиль. Мой ребенок уже замучился выслушивать угрозы", - сетует родительница.

После этого мать запретила девочке идти на поводу педагогу, однако тот сказал ребенку, что его поставили на учет. А мать вызывают в ближайшие дни посетить школу.

Кроме того, от педагогов в данном заведении моральные унижения потерпело еще два ученика. Ситуация заключалась в том, что ребята ехали в маршрутке и смотрели в мобильные телефоны. А когда они начали выходить из транспорта, к ним подошла учитель музыки Гузовская Ирина Александровна и спросила, почему они ей не уступили место. Дети ответили, что не заметили ее.

Педагога такой ответ не устроил и она сказала: "Я сфотографировала ваши морды. Покажу директорам. Ни одна школа вас не возьмет".

Стоит отметить, что подобные ситуации возникали неоднократно. Поэтому родителям следует более внимательно подходить к выбору учреждения, в котором будет учиться ребенок.

Напомним, что на Закарпатье школьницы жестоко избили подругу, ученицу девятого класса.

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