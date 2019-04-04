ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На школьника обрушилась плитка: детали ЧП под Киевом

STYLERПроисшествия    04.04.2019 - 09:18
На школьника обрушилась плитка: детали ЧП под Киевом
На первоклассника обрушилась стена (Коллаж РБК-Украина)

Первоклассник получил травму, когда выходил из школьной столовой

В селе Музычи Киевской области на первоклассника упал кусок бетонной стены с керамической плиткой. Мальчик получил травму и его госпитализировали. Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Инцидент произошел, когда школьники выходили из школьной столовой после обеда. Шестилетнего Ярослава одноклассники практически прижали к стене и в этот момент произошла трагедия – кусок бетона вместе с плиткой, которую только два года назад положили, отделился от стены и обрушился ребенку на голову.

Классный руководитель немедленно вызвала скорую медицинскую помощь, а маме позвонил заместитель директора и попросил немедленно приехать в школу, так как с сыном произошла беда.

На школьника обрушилась плитка: детали ЧП под Киевом

Шестилетний Ярослав получил травму головы (Скриншот)

Когда она прибыла в школу, то Ярослав лежал уже в машине скорой помощи и терял сознание. В больнице ребенку диагностировали болевой шок, сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и скальпированную рану размером 15 см. Мальчику пришлось наложить 22 шва.

Вопрос об аварийности плитки поднимался родительским комитетом буквально неделю назад, но дирекция школы на это никак не отреагировала. После инцидента с Ярославом, плитку сняли, чтобы обезопасить других детей. Образцы раствора, на котором она держалась, отправили на экспертизу.

На школьника обрушилась плитка: детали ЧП под Киевом

Плитку в школе положили всего два года назад (Скриншот)

Родители обратились в полицию и требуют наказать виновных. Следователи будут проверять всех: и тех, кто укладывал плитку, и руководство школы, которое приняло работу в эксплуатацию.

На школьника упала бетонная стена с плиткой (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье студентки заказали избиение сокурсника.

А также рассказывали о том, что в херсонской школе запугивают учеников.

Оставили на уроках со сломанной рукой: родители обвиняют учителя в халатности Порвал одежду: учитель напал на четвероклассника под Львовом
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины школашкольниктравма
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь