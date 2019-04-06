В детсаду избили ребенка: детали ЧП в Киеве

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Мать ребенка пожаловалась на насилие в киевском детсаду

Избиение ребенка произошло 4 апреля в детсаду №51. Об этом завила мать мальчика, у которого остались следы насилия на теле. Об инциденте Анна Циток написала в группе "Батьки SOS" в Facebook.

Женщина рассказала, что ей позвонила музыкальный педагог и попросила приехать, так как у ее ребенка началась истерика и его не могут успокоить.

Когда Анна приехала в детсад, то застала своего ребенка в жуткой истерике. В этот момент воспитательница вытягивала его из спальни за руки.

Женщина забрала ребенка и успокоила его в раздевалке. Когда к ним зашла музыкальный педагог, то у него снова началась истерика. Мать попросила выйти педагога.

Когда она с ребенком начала выходить, педагог вышла из группы и начала кричать, что хочет поговорить. При этом у ребенка снова началась истерика. Мать ребенка попросила поговорить позже, но педагог кричала и угрожала докладной директору.

Фото: facebook.com/groups/1447547535497898

"Мне на тот момент не хотелось ничего слушать, было одно желание забрать и успокоить ребенка. Мы ушли, я успокоила ребенка и начала выяснять что произошло", - отметила Анна.

Ребенок ей расказал ,что на музыкальном занятии он просил воспитательницу, чтобы она его поставила первым, но она его дернула и переставила на другое место. После этого он ее ударил. Женщина отметила, что она, конечно же, это осуждает. После чего его выгнали с занятий и он был в раздевалке, сидел и плакал. Позже пришла воспитательница и начала тянуть его в группу, но он не хотел.

Мальчик говорит, что педагог одной рукой держала его за руку, а другой быстро и больно била по руке, и сказала, что сделает из него котлету.

Фото: facebook.com/groups/1447547535497898

"Он начал от нее отбиваться и кричать, прибежали другие воспитатели и пытались его успокоить. Он говорит, что кого-то даже укусил. Говорит ему было очень страшно и больно, и он не мог успокоиться. Я верю ребенку, на шее у него кровоподтек, сказал что няня держала когда он хотел убежать, и еще не понятная ссадина под глазом. Помогите разобраться, что делать?" - написала Анна.

Мать ребенка документы из садика забрала, но заведующая категорически отказывается слышать, что ребенка били и угрожали.

Пользователи сети советуют ей пройти судмедэкспертизу и написать заявление в полицию.

Напомним, что в селе Музычи Киевской области на первоклассника упал кусок бетонной стены на которой была керамическая плитка. Ребенка госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Запорожье студентки заказали избиение своего сокурсника из-за того, что он не давал им списывать.