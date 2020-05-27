Куди українцям краще не їхати у відпустку цього року: попередження експертів

Сезон відпусток в Україні починається, але карантин в країні і в світі вніс свої корективи у плани багатьох українських сімей. Оскільки закордон нам в найближчій перспективі "світить" хіба що в кінці літа, варто ближче розглянути вітчизняні напрямки.

Експерти розповіли Styler, які місця в нашій країні, крім морського узбережжя можна відвідати, а куди їхати не рекомендується.

"Зараз головне питання у людей, коли вони зможуть поїхати на відпочинок. Але також треба вирішити питання - куди саме поїхати. І поки у майбутніх туристів є час вибрати місця для відпочинку, туристичний бізнес повинен розповісти людям про себе", - вважає Олексій Медведєв, продюсер туристичних продуктів, експерт з digital-туризму.

Експерт порадив звернути увагу на Закарпаття. Багато хто, звичайно ж відкрив для себе цей мальовничий край, але все ж він недооцінений українцями. Це гори, ріки і натуральні крафтові продукти, виноробний край, неймовірно свіже повітря і старовинні містечка. Але проблема тут з логістикою.

"Справді, зараз є ускладнена логістика із Закарпаттям для масового туриста. Не з усіх міст можна дістатися поїздом. Але в Закарпатті активно будуються дороги, щоб сюди можна буде швидко дістатись автомобілем. Тому на літо 2020 в Закарпатті очікуємо сезон автомобільного туризму. Оскільки навіть по дорозі ти вже отримуєш естетичну насолоду від пейзажів", - прогнозує Медведєв.

До прикладу, у Хусті є напівзруйнований замок, з вершини якого відкривається приголомшливий вид. Також це місце може здивувати фермами буйволів, оленів, равликів і місцевими сироварнями.

За тишею і лікувальною водою, вважає експерт, треба їхати в Шаян, який є давнім відомим курортом. Будуть популярні термальні напрямки за типом Свалява, Солотвине та Косино. Також можна прогулятися старовинними містечками, а саме Ужгородом та Мукачево і обов'язково покуштувати місцеве вино в Берегово.

А ось туди, де немає сервісу, краще не їхати, вважає Медведєв.

"Криза змусить бізнес поліпшуватися в цьому напрямку і я впевнений, що люди будуть самостійно радити друзям сюди (у віддалені куточки Закарпаття. - ред.) їхати. Але почати треба з реклами, тому що люди навіть не знають куди їхати і кому дзвонити", - зауважив експерт.

Крім того, більш популярним стане автомобільний туризм, але такі відпочивальники більш вибагливі до сервісу, тому що чітко розуміють, скільки сил і фінансів їм потрібно витратити, щоб дістатися до тієї чи іншої локації.

А ось Наталія Вальда, амбасадор Міжнародної амбасади жінок-підприємниць, вважає, що незабаром в суспільстві буде дві крайності: онлайн соціалізація (велелюдні зібрання в мережі) і усамітнення на природі маленькими компаніями. При цьому експерт не виключає бум туризму.

"Найближчим часом я можу прогнозувати бум туризму. Опинившись в ізоляції, всі дуже оцінять можливість побачити світ і подорожувати. Екологічні види туризму з метою побачити прекрасні дикі куточки світу, теж стануть дуже популярні і обмежені вони можуть бути тільки фінансовими можливостями туристів", - зазначила експерт.

Раніше експерти розповіли, що буде з туризмом в Україні і куди поїдемо у відпустку.

Також ми писали, скільки зон відпочинку і кому будуть доступні на пляжах Києва, які готують до відкриття.