"Кумулятивний ефект": блогер розповів, які наслідки для Путіна може принести трагедія в Кемерово

Він вважає, що відсутність виборчої системи для всіх чиновників призводить до таких трагедій

Російський фінансист і блогер Слава Рабинович розповів, які наслідки для Путіна може нести жахлива трагедія в Кемерово, де під час пожежі в ТЦ загинули 64 людини. Про це передає "Обозреватель".

"Коли Путін почав свою авантюру в Сирії, щоб перевести стрілки зі своєї невдачі з так званої Новоросії, в літаку над Єгиптом загинули більше 200 російських громадян. Це стало найбільшою за кількістю жертв трагедія з участю російських громадян у світовій авіації. Але людям роздали компенсацію, і я слабо пам'ятаю які-небудь наслідки для Путіна тоді", - нагадав він.

Рабінович вважає, що "глобальних наслідків для Путіна не буде".

"Ці речі не проходять одна за одною, одна за одною – без наслідків і без накопичувального, кумулятивного ефекту", - додав він.

Блогер вважає, що прості росіяни - зазомбовані телебаченням і не розуміють, що існує абсолютно прямий зв'язок між відсутністю виборів губернаторів, мерів міст, голів регіонів, президента країни і тими трагедіями, які відбуваються.

"І збитого літака над Єгиптом могло б не бути, і обгорілих бурятів на сході України могло б не бути, і не було б псковських десантників, яких ховали; могло б не бути запаху від страшних корупційних звалищ в Волоколамске, в Коломиї, в Клину. І могло б не бути цій трагедії, звичайно", - зазначив він.

Рабинович підкреслив, що відповідальність чиновників перед виборцями змушує чиновників працювати на виборця, а відсутність виборчої системи для всіх чиновників, включаючи главу держави, дозволяє чиновникам думати лише про одне – про те, як швидше і більше набити свою кишеню.

Нагадаємо, що російський журналіст Саша Сотник заявив, що причиною жахливої трагедії в Кемерово, де загинули 64 людини, є нездатність росіян зв'язати наслідки катастроф з їх першопричиною.