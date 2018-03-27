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"Кумулятивный эффект": блогер рассказал, какие последствия для Путина может принести трагедия в Кемерово

STYLERLIFE        27.03.2018 - 16:41
Фото: Путин в Кемерово (kremlin.ru)
Фото: Путин в Кемерово (kremlin.ru)

Он считает, что отсутствие избирательной системы для всех чиновников ведет к таким трагедиям

Российский финансист и блогер Слава Рабинович рассказал, какие последствия для Путина может нести ужасная трагедия в Кемерово, где во время пожара в ТЦ погибли 64 человека. Об этом передает "Обозреватель".

"Когда Путин начал свою авантюру в Сирии, чтобы перевести стрелки со своей неудачи с так называемой Новороссией, в самолете над Египтом погибли более 200 российских граждан. Это явилось самой большой по количеству жертв трагедией с участием российских граждан в мировой авиации. Но людям раздали компенсацию, и я слабо помню какие-то либо последствия для Путина тогда", - напомнил он.

Рабинович считает, что "глобальных последствий для Путина не будет".

"Эти вещи не проходят – одна за другой, одна за другой – без последствий и без накопительного, кумулятивного эффекта", - добавил он.

Блогер считает, что простые россияне - зазомбированы телевидением и не понимают, что существует абсолютно прямая связь между отсутствием выборов губернаторов, мэров городов, глав регионов, президента страны и теми трагедиями, которые происходят.

"И сбитого самолета над Египтом могло бы не быть, и обгоревших бурятов на востоке Украины могло бы не быть, и не было бы псковских десантников, которых хоронили; могло бы не быть запаха от страшных коррупционных свалок в Волоколамске, в Коломне, в Клину. И могло бы не быть этой трагедии, конечно", - отметил он.

Рабинович подчеркнул, что ответственность чиновников перед избирателями заставляет чиновников работать на избирателя, а отсутствие избирательной системы для всех чиновников, включая главу государства, позволяет чиновникам думать только лишь об одном – о том, как быстрее и больше набить свой карман.

Напомним, что российский журналист Саша Сотник заявил, что виной ужасной трагедии в Кемерово, где погибли 64 человека, является неспособность россиян связать последствия катастроф с их первопричиной.

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Теги: Владимир Путин, Россия, Кемерово
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