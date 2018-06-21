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На курорті у Туреччині застрелили відому співачку

STYLERLIFE        21.06.2018 - 17:40
Фото: Курортне місто Бодрум (wikimedia.org)
Фото: Курортне місто Бодрум (wikimedia.org)

Співачці було 40 років

В одному з курортних міст Туреччини застрелили популярну співачку Хасер Тюлю. Про це повідомляє The Daily Mail.

На одному з відомих курортів Туреччини, в місті Бодрум, застрелили місцеву зірку, співачку Хасер Тюлю.

Відомо, що біля нічного клубу Meduza зупинився автомобіль, з якого вийшли озброєні чоловіки. Вони увірвалися до приміщення нічного клубу і відкрили вогонь по відпочиваючим. Нападників та їх автомобіль були зафіксовані камерами відеоспостереження.

В результаті стрілянини загинула місцева знаменитість, співачка Хасе Тюлю. Окрім співачки, загинула ще одна людина – власник цього нічного клубу. Ще чотири людини отримали вогнепальні поранення і госпіталізовані.

Хасер Тюлю була популярною співачкою в Туреччині. Її ролики на YouTube набирали до 40 мільйонів переглядів. Відомо, що популярної виконавиці було 40 років.

Фото: Хасер Тюлю (instagram.com_hacertuluofficial)

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Теги: вбивство, смерть, співачка
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