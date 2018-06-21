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На курорте в Турции застрелили известную певицу

STYLERLIFE        21.06.2018 - 17:40
Фото: Курортный город Бодрум (wikimedia.org)
Фото: Курортный город Бодрум (wikimedia.org)

Певице было 40 лет

В одном из курортных городов Турции застрелили популярную певицу Хасер Тюлю. Об этом сообщает The Daily Mail.

На одном из известных курортов Турции, в городе Бодрум, застрелили местную звезду, певицу Хасер Тюлю.

Известно, что возле ночного клуба Meduza остановился автомобиль из которого вышли вооруженные мужчины. Они ворвались в помещение ночного клуба и открыли огонь по отдыхающим. Нападающих и их автомобиль были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

В результате стрельбы погибла местная знаменитость, певица Хасе Тюлю. Кроме певицы, погиб еще один человек – владелец этого ночного клуба. Еще четыре человека получили огнестрельные ранения и госпитализированы.

Хасер Тюлю была популярной певицей в Турции. Ее ролики на YouTube набирали до 40 миллионов просмотров. Известно, что популярной исполнительнице было 40 лет.

Фото: Хасер Тюлю (instagram.com_hacertuluofficial)

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Теги: убийство, смерть, певица
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