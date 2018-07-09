Був в таборах "Азова": соцмережі бурхливо відреагували на перемогу збірної Хорватії (фото)

Українці радіють поразці росіян і перемозі хорватів

Соцмережі бурхливо відреагували на відео гравця збірної Хорватії, "екс-динамівця" Домагоя Види, який він разом з Огнєном Вукоєвичем записав після перемоги над Росією.

У мережі навіть з'явилася новина, яка нібито була розміщена на пропагандистському сайті Кремля "Зірка": "Домагой Вида проходив підготовку до матчу Росія-Хорватія в таборах полку "Азов" під Маріуполем", - говорить заголовок новини". Поки невідомо, чи дійсно була така новина на сайті росіян або ж це жарт українських вболівальників.

Скріншот поста (twitter.com/skrepofon)

Тим не менше, українці бурхливо відреагували на таку деталь "біографії" Види.

Скріншот поста (twitter.com/olegpanfilov7)

Українці радіють перемозі Хорватії і активно діляться емоціями в соцмережах.

Скріншот поста (twitter.com/skrepofon)

Скріншот поста (twitter.com/skrepofon)

Скріншот поста (twitter.com/olegpanfilov7)

Скріншот поста (facebook.com/АлександрТкаченко)

"Вукоєвич і Вида - красені, звичайно, як і вся збірна Хорватії приємно, що саме вони зупинили господарів цього дивного чемпіонату. Удачі їм у півфіналі", - написав Олександр Ткаченко.

"Ех, шкода Росія вилетіла. Не люблю незавершене победобесие. Уявляєте які слину були б у цій кунсткамері, якщо б виграли у хорватів? Яка патріотична елейная гордість з суміші "Ра-сі-я! Па-бе-так! Наші!" лилася б мало не з кожного російського облікового запису? Російські ліберали самі побігли б Путіну ж...пу цілувати. А якщо б чемпіонами світу стали... Ух. Такі перспективи відкриваються. Прям навіть не уявляю, що він міг би робити з країною. Кріпосне право можна було б вводити. В рекрути набирати. Пороти на стайні. Та чого на стайні - прям на Микільській. Право першої ночі. Десятину. Панщину. Так що хочеш", - написав журналіст Аркадій Бабченко.

Скріншот поста (facebook.com/АркадийБабченко)

Скріншот поста (facebook.com/Андрей Павелко)

Раніше повідомлялося, що хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні.

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