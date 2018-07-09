Был в лагерях "Азова": соцсети бурно отреагировали на победу сборной Хорватии (фото)

Украинцы радуются поражению россиян и победе хорватов

Соцсети бурно отреагировали на видео игрока сборной Хорватии, "экс-динамовца" Домагоя Виды, которое он вместе с Огненом Вукоевичем записал после победы над Россией.

В сети даже появилась новость, которая якобы была размещена на пропагандистском сайте Кремля "Звезда": "Вида Домагой проходил подготовку к матчу Россия-Хорватия в лагерях полка "Азов" под Мариуполем", - гласит "заголовок новости". Пока неизвестно, действительно ли была такая новость на сайте россиян или же это шутка украинских болельщиков.

Скриншот поста (twitter.com/skrepofon)

Тем не менее, украинцы бурно отреагировали на такую деталь "биографии" Виды.

Скриншот поста (twitter.com/olegpanfilov7)

Украинцы радуются победе Хорватии и активно делятся эмоциями в соцсетях.

Скриншот поста (twitter.com/skrepofon)

Скриншот поста (twitter.com/skrepofon)

Скриншот поста (twitter.com/olegpanfilov7)

"Вукоевич и Вида - красавцы, конечно, как и вся сборная Хорватии приятно, что именно они остановили хозяев этого странного чемпионата. Удачи им в полуфинале", - написал Александр Ткаченко.

Скриншот поста (facebook.com/АлександрТкаченко)

"Эх, жаль Россия вылетела. Не люблю незавершенное победобесие. Представляете какие слюни были бы в этой кунсткамере, если б выиграли у хорватов? Какая патриотическая елейная гордость из смеси "Ра-си-я! Па-бе-да! Наши!" лилась бы чуть не из каждого российского аккаунта? Российские либералы сами побежали бы Путину ж...пу целовать. А если бы чемпионами мира стали... Ух. Такие перспективы открываются. Прям даже не представляю, что он мог бы делать со страной. Крепостное право можно было бы вводить. В рекруты набирать. Пороть на конюшне. Да чего на конюшне - прям на Никольской. Право первой ночи. Десятину. Барщину. Да что хошь", - написал журналист Аркадий Бабченко.

Скриншот поста (facebook.com/АркадийБабченко)

Скриншот поста (facebook.com/Андрей Павелко)

Ранее сообщалось, что хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине.

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