Льодовиковий період: Азовське море почало замерзати (відео)

Відео: YouTube/РІА Мелиополь

У мережі з'явилося незвичайне відео замерзаючого Азовського моря. Ролик був знятий на узбережжі Кирилівки (Запорізька область) і опублікований на YouTube-каналі "РІА Мелітополь".

Подібне явище пов'язане з тим, що кілька днів тому в регіон прийшли сильні морози. Водойми почали активно покриватися льодом, незважаючи на те, що вдень температура піднімається до нуля.

На відео видно, що вода вже наполовину складається з льоду, тому хвилі ледве колишуться. Однак у найближчі дні очікується нове потепління і посилення вітру, тому є ймовірність, що прибережна зона незабаром очиститься від крижаного покриву.

Скріншот відео

Пляжі Кирилівки вкриті снігом.

Пляж Кирилівки (фото: instagram.com/gostevoidom170.kirillovka)

Нагадаємо, що Азовське море - напівзамкнуте море Атлантичного океану на сході Європи, що омиває узбережжя України і Росії. Є самим дрібним морем у світі: глибина не перевищує 13,5 метрів, а середня глибина близько 7,4 м.

Ми писали, що в поїзді ''Укрзалізниці'' пасажири страждали від холоду. Після того, як пасажири почали обурюватися і підняли шум, провідник зізнався, що опалювальний котел зламаний, і взагалі цей вагон не мали ставити до рухомого складу.

Ми повідомляли, що підвищенням тарифів на тепло влада прирікає українців на замерзання. Таку думку висловив народний депутат, лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович.

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