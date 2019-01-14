ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Льодовиковий період: Азовське море почало замерзати (відео)

STYLERЖиття    14.01.2019 - 10:47

Відео: YouTube/РІА Мелиополь

У мережі з'явилося незвичайне відео замерзаючого Азовського моря. Ролик був знятий на узбережжі Кирилівки (Запорізька область) і опублікований на YouTube-каналі "РІА Мелітополь".

Подібне явище пов'язане з тим, що кілька днів тому в регіон прийшли сильні морози. Водойми почали активно покриватися льодом, незважаючи на те, що вдень температура піднімається до нуля.

На відео видно, що вода вже наполовину складається з льоду, тому хвилі ледве колишуться. Однак у найближчі дні очікується нове потепління і посилення вітру, тому є ймовірність, що прибережна зона незабаром очиститься від крижаного покриву.

Льодовиковий період: Азовське море почало замерзати (відео)Скріншот відео

Пляжі Кирилівки вкриті снігом.

 

Пляж Кирилівки (фото: instagram.com/gostevoidom170.kirillovka)

Нагадаємо, що Азовське море - напівзамкнуте море Атлантичного океану на сході Європи, що омиває узбережжя України і Росії. Є самим дрібним морем у світі: глибина не перевищує 13,5 метрів, а середня глибина близько 7,4 м.

Ми писали, що в поїзді ''Укрзалізниці'' пасажири страждали від холоду. Після того, як пасажири почали обурюватися і підняли шум, провідник зізнався, що опалювальний котел зламаний, і взагалі цей вагон не мали ставити до рухомого складу.

Ми повідомляли, що підвищенням тарифів на тепло влада прирікає українців на замерзання. Таку думку висловив народний депутат, лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович.

Також ми розповідали, що український співак показав, як рятується від холоду.

Нідерландський корабель НАТО зайде в Чорне море, - Пристайко Порошенко: Україна не дозволить РФ вирішувати, як використовувати Азовське море
Новини України Азовское море
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся