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Ледниковый период: Азовское море начало замерзать (видео)

STYLERЖизнь    14.01.2019 - 10:47

Видео: YouTube/РИА Мелиополь

В сети появилось необычное видео замерзающего Азовского моря. Ролик был снят на побережье Кирилловки (Запорожская область) и опубликован на YouTube-канале "РИА Мелитополь".

Связано подобное явление с тем, что несколько дней назад в регион пришли сильные морозы. Водоемы начали активно покрываться льдом, несмотря на то, что днем температура поднимается до нуля.

На  видео видно, что вода уже наполовину состоит изо льда, поэтому волны едва колышатся. Однако в ближайшие дни ожидается новое потепление и усиление ветра, поэтому, есть вероятность, что прибрежная зона вскоре очистится от ледяного покрова.

Ледниковый период: Азовское море начало замерзать (видео)Скриншот видео

Пляжи Кирилловки потонули в снегу. Выглядит очень сказочно.

 

Пляж Кирилловки (фото: instagram.com/gostevoidom170.kirillovka)

Напомним, что Азовское море - полузамкнутое море Атлантического океана на востоке Европы, омывающее побережье Украины и России. Является самым мелким морем в мире: глубина не превышает 13,5 метров, а средняя глубина около 7,4 м.

Мы писали, что в поезде ''Укрзализныци'' пассажиры страдали от холода. После того, как пассажиры начали возмущаться и подняли шум, проводник признался, что отопительный котел сломан, и вообще этот вагон не должен были ставить к подвижному составу.

Мы сообщали, что повышением тарифов на тепло власть обрекает украинцев на замерзание. Такое мнение высказал народный депутат, лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович.

Также мы рассказывали, что украинский певец показал, как спасается от холода.

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