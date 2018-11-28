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В легені залили чистячий засіб: пенсіонер помер через помилку лікарів

STYLERЖиття    28.11.2018 - 19:14
В легені залили чистячий засіб: пенсіонер помер через помилку лікарів
Фото: Янош Немеш / УНІАН

Повідомляється, що остаточно причину смерті досі не встановлено

У Великобританії в місті Солфорд через лікарську недбалість помер 68-річний. Причина — переплутали фізрозчин з миючим засобом. Поліція розслідує лікарську помилку, проте поки не доведено пряме відношення плутанини до смерті пенсіонера. Про це повідомляє видання The Daily Telegraph.

У вересні 2017 року 68-річний Вільям Ханна (William Hannah) поступив в лікарню з важкими травмами, отриманими в результаті ДТП. На наступний день його перевели в реанімаційне відділення і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Через якийсь час лікарі діагностували інфекцію дихальних шляхів.

Для полегшення дихання Ханну потрібна була лікувальна бронхоскопія — медична процедура, при якій в бронхи і легені вводять невелику кількість фізіологічного розчину. При підготовці процедури виникла плутанина, і пацієнту помилково ввели розбавлений засіб для стерилізації медичного обладнання. Ханну знадобилася термінова операція. Через кілька днів він помер.

В легені залили чистячий засіб: пенсіонер помер через помилку лікарів

Фото: (telegraph.co.uk)

Пізніше з'ясувалося, що засіб зберігався в пляшці без етикетки в місці, що звичайно використовується для зберігання фізіологічного розчину. Тепер експерти намагаються встановити причину смерті Ханна і зрозуміти, чи пов'язана вона з невдалою лікувальною бронхоскопією.

Нагадаємо, що у психоневрологічному інтернаті на Прикарпатті знущалися і обкрадали пацієнтів.

Раніше у Мелітополі лікар випхала пацієнта з кабінету.

Відео: (video.rbc.ua)

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