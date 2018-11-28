В легкие залили чистящее средство: пенсионер умер из-за ошибки врачей

Фото: Немеш Янош / УНИАН

Сообщается, что окончательно причина смерти до сих пор не установлена

В Великобритании в городе Солфорд из-за врачебной халатности скончался 68-летний. Причина — перепутали физраствор с чистящим средством. Полиция расследует врачебную ошибку, однако пока не доказано прямое отношение путаницы к смерти пенсионера. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

В сентябре 2017 года 68-летний Уильям Ханна (William Hannah) поступил в больницу с тяжелыми травмами, полученными в результате ДТП. На следующий день его перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через какое-то время врачи диагностировали инфекцию дыхательных путей.

Для облегчения дыхания Ханну требовалась лечебная бронхоскопия — медицинская процедура, при которой в бронхи и легкие вводят небольшое количество физиологического раствора. При подготовке процедуры возникла путаница, и пациенту по ошибке ввели разбавленное средство для стерилизации медицинского оборудования. Ханну понадобилась срочная операция. Через несколько дней он скончался.

Фото: (telegraph.co.uk)

Позже выяснилось, что чистящее средство хранилось в бутылке без этикетки в месте, обычно используемом для хранения физиологического раствора. Теперь эксперты пытаются установить причину смерти Ханна и понять, связана ли она с неудачной лечебной бронхоскопией.

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Видео: (video.rbc.ua)