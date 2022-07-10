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Як легко і просто економити електроенергію: ці лайфхаки дійсно працюють

Ці поради щодо економії світла швидко знизять витрати в платіжках (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Економити електроенергію в будинку можна досить просто і для цього не потрібно постійно сидіти в темряві або відмовлятися від використання побутової техніки. Можна виконати кілька простих речей і вже через місяць ви помітите, що рахунок за електроенергію почав зменшуватися.

Які лайфхаки допоможуть вам економити електроенергію в будинку - читайте в нашому матеріалі нижче.

Лампи LED

Встановіть світлодіодні лампи LED в більшості приміщень у своєму будинку або квартирі. Вони споживають електроенергії менше в рази, а служать набагато довше звичайних.

Економія за рік може скласти до 100 кВт/ч. Найпростіші лампи LED можна вкрутити на кухні, у ванній, в коридорі, в підсобних приміщеннях.

Режим очікування приладів

Не залишайте прилади в будинку в режимі очікування. Звичайно ж, це трохи клопітно і навіть незручно - постійно витягувати вилки з розеток. Але ви ж не використовуєте щогодини мікрохвильову піч або пральну машину?

Телевізор в режимі очікування вживає близько 25 кВт/год на рік, а зарядка телефону - близько 20 кВт/год на рік. За рік домашні прилади можуть "з'їсти" в середньому близько 250 кВт/год на рік.

Що можна регулярно вимикати:

  • Пральна машина
  • Телевізор
  • Зарядні пристрої для гаджетів
  • Мікрохвильова піч
  • Фен
  • Електродуховка
  • Кондиціонери та вентилятори
  • Переносні подовжувачі
  • Настільні лампи
  • Велика і дрібна кухонна техніка, яку ви використовуєте не частіше 2-3 разів на тиждень

Дотримуйтесь режим роботи техніки

Якщо немає особливої потреби, але не запускайте техніку працювати в посиленому режимі. Дотримуйтеся економних режимів - вони майже завжди вказані в інструкції.

І як показує практика - прилади, які працюють на межі можливостей, споживають електроенергію понад норму і набагато швидше виходять з ладу.

Вимикайте світло

Вимикайте світло у всіх приміщеннях, коли він не потрібен. Відмовтеся від звички залишати включеною лампу на кухні або коридорі, коли там нікого немає.

Не залишайте включеними лампи в будинку, коли йдете навіть ненадовго. За підрахунками експертів, 30% електроенергії в будинках в рік витрачається на освітлення приміщень, коли це абсолютно не потрібно.

Використовуйте техніку економно

Не варто запускати пральну машинку щодня, якщо білизни набирається тільки на неповне завантаження.

Правильно використовуйте кондиціонер - закрийте вікна і двері, інакше він буде працювати вхолосту.

Очищайте електрочайник і водонагрівачі (бойлери) від накипу - ці нальоти зменшують ефективність роботи приладів в рази. І не варто кип'ятити воду без потреби.

Скрутіть яскравість і контрастність ваших моніторів і телевізорів - це теж знизить споживання електроенергії.

Ретельно вичищайте печі, мішки та фільтри пилососа, не забувайте мити кавоварки - це дозволить приладів працювати в більш економному режимі.

Наведіть порядок вдома

Звичайний косметичний ремонт, світлий інтер'єр (шпалери, побілка) - дозволить вашому житлу відображати до 80% сонячних променів. А це знизить ваше споживання електрики.

Витирайте пил на лампах і плафонах: влітку кожні 2-3 дні, взимку - раз на тиждень. Пил поглинає до 10-15% світла.

Поставте датчики руху - це дозволить вам використовувати електроенергію тоді, коли вона потрібна. Датчики відмінно справляються у дворі, біля вхідних дверей і воріт.

Замініть стару проводку, проміняйте розетки та вимикачі.

Купуйте розумну техніку

Фахівці рекомендують купувати техніку для будинку з енергоспоживанням класу А і вище - різниця може скласти до 50%.

До речі, раніше ми писали про те, як економити рослинну олію при готуванні.

А ще ми розповідали про те, які способи допоможуть заощадити гроші під час війни.

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