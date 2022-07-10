Как легко и просто экономить электроэнергию: эти лайфхаки действительно работают

Лампы LED

Установите светодиодные лампы LED в большинстве помещений в своем доме или квартире. Они потребляют электроэнергии меньше в разы, а служат намного дольше обычных.

Экономия за год может составить до 100 кВт/ч. Самые простые лампы LED можно вкрутить на кухне, в ванной, в коридоре, в подсобных помещениях.

Режим ожидания приборов

Не оставляйте приборы в доме в режиме ожидания. Конечно же, это немного хлопотно и даже неудобно - постоянно вытаскивать вилки из розеток. Но вы же не используете каждый час микроволновую печь или стиральную машину?

Телевизор в режиме ожидания употребляет около 25 кВт/ч в год, а зарядка телефона - около 20 кВт/ч в год. За год домашние приборы могут "съесть" в среднем около 250 кВт/ч в год.

Что можно регулярно выключать:

Стиральная машина

Телевизор

Зарядные устройства для гаджетов

Микроволновая печь

Фен

Электродуховка

Кондиционеры и вентиляторы

Переносные удлинители

Настольные лампы

Крупная и мелкая кухонная техника, которую вы используете не чаще 2-3 раз в неделю

Соблюдайте режим работы техники

Если нет особой потребности, но не запускайте технику работать в усиленном режиме. Придерживайтесь экономных режимов - они почти всегда указаны в инструкции.

И как показывает практика - приборы, которые работают на пределе возможностей, потребляют электроэнергию сверх нормы и намного быстрее выходят из строя.

Выключайте свет

Выключайте свет во всех помещениях, когда он не нужен. Откажитесь от привычки оставлять включенной лампу на кухне или коридоре, когда там никого нет.

Не оставляйте включенными лампы в доме, когда уходите даже ненадолго. По подсчетам экспертов, 30% электроэнергии в домах в год тратится на освещение помещений, когда это совершенно не нужно.

Используйте технику экономно

Не стоит запускать стиральную машинку ежедневно, если белья набирается только на неполную загрузку.

Правильно используйте кондиционер - закройте окна и двери, иначе он будет работать вхолостую.

Очищайте электрочайник и водонагреватели (бойлеры) от накипи - эти налеты уменьшают эффективность работы приборов в разы. И не стоит кипятить воду без нужды.

Скрутите яркость и контрастность ваших мониторов и телевизоров - это тоже снизит потребление электроэнергии.

Тщательно вычищайте печи, мешки и фильтры пылесоса, не забывайте мыть кофеварки - это позволит приборам работать в более экономном режиме.

Наведите порядок дома

Обычный косметический ремонт, светлый интерьер (обои, побелка) - позволит вашему жилью отражать до 80% солнечных лучей. А это снизит ваше потребление электрики.

Вытирайте пыль на лампах и плафонах: летом каждые 2-3 дня, зимой - раз в неделю. Пыль поглощает до 10-15% света.

Поставьте датчики движения - это позволит вам использовать электроэнергию тогда, когда она нужна. Датчики отлично справляются во дворе, возле входных дверей и ворот.

Замените старую проводку, променяйте розетки и выключатели.

Покупайте умную технику

Специалисты рекомендуют покупать технику для дома с энергопотреблением класса А и выше - разница может составить до 50%.