Лінивий хачапурі в сковорідці за 15 хвилин: просте і ситне блюдо

Інгредієнти:

Борошно - 150 г

Яйце - 1 шт.

Молоко - 250 мл.

Сир твердий-200 г

Сіль - на смак

Зелень - кріп і базилік

Масло вершкове або рослинна олія - змастити сковороду.

Спосіб приготування:

Яйце збийте з сіллю, додайте туди молоко і перемішайте. Натріть сир на тертці - можна взяти сулугуні або звичайний твердий сир.

Висипте сир в масу з молоком і яйцем і добре перемішайте. Додайте борошно і знову вимішайте.

Зелень наріжте дрібно - можна взяти зелену цибулю, кріп, базилік або будь-яку іншу на ваш смак. Додайте зелень в тісто.

Розігрійте сковороду, додайте масло, а потім вилийте суміш і акуратно розрівняйте ложкою або лопаткою.

Смажити потрібно 7-8 хвилин на середньому вогні та під закритою кришкою. А потім переверніть за допомогою лопатки та просмажте ще 5-7 хвилин.

Ось все - лінивий хачапурі готовий. Викладіть його на тарілку, дайте 2-3 хвилини охолонути та ріжте ножем.

А ось ще відео, як готує таке ліниве хачапурі кулінарка Ольга Матвій: