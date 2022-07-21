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Відбивні з курячих сердечок: дуже просте і економне блюдо

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Четвер 21 липня 2022 19:49
Відбивні з курячих сердечок: дуже просте і економне блюдо Фото: Рецепт відбивних з курячих сердечок (receptisa)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати поживні відбивні для всієї родини можна з курячих сердечок. Такі відбивні будуть ситними, економними й на приготування піде зовсім небагато часу.

Як зробити відбивні з курячих сердечок, розповіла кулінарка Ксенія Радостіна у своєму відео на TikTok.

Інгредієнти:

  • Курячі сердечка - 300 г
  • Сіль, перець
  • Панірувальні сухарі
  • Яйця - 2 шт.
  • Майонез - 1 ст. ложка
  • Борошно

Спосіб приготування:

Курячі сердечка добре промиваємо і надрізаємо уздовж не до кінця, а потім розкриваємо. Кожне сердечко відбиваємо акуратно молотком для м'яса.

Беремо два яйця, збиваємо їх з сіллю і перцем. Додаємо туди ложку майонезу і знову добре збиваємо. Потім насипаємо ложку борошна з гіркою і перемішуємо кляр до однорідної маси.

Кожне сердечко занурюємо спочатку в кляр з двох сторін, а потім обвалюють в панірувальних сухарях і викладаємо на розігріту з рослинною олією сковороду.

Смажимо відбивні з двох сторін до золотистої скоринки. Потім викладаємо на паперову серветку, щоб вбралося масло. І подаємо до столу.

До відбивних можна зробити прекрасне доповнення у вигляді соусу з маринованою цибулею.

Цибулину нарізаємо кільцями або півкільцями, складаємо в миску, додаємо 1 ложку цукру, 3 ложки оцту і трохи теплої води. Накрийте кришкою і дайте настоятися 10 хвилин. А потім посипте зверху відбивні.

@radostina_ksenia7

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До речі, раніше ми розповідали про те, як зробити неймовірно смачні заготовки на зиму за рецептами італійських кухарів.

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