Відбивні з курячих сердечок: дуже просте і економне блюдо
Приготувати поживні відбивні для всієї родини можна з курячих сердечок. Такі відбивні будуть ситними, економними й на приготування піде зовсім небагато часу.
Як зробити відбивні з курячих сердечок, розповіла кулінарка Ксенія Радостіна у своєму відео на TikTok.
Інгредієнти:
- Курячі сердечка - 300 г
- Сіль, перець
- Панірувальні сухарі
- Яйця - 2 шт.
- Майонез - 1 ст. ложка
- Борошно
Спосіб приготування:
Курячі сердечка добре промиваємо і надрізаємо уздовж не до кінця, а потім розкриваємо. Кожне сердечко відбиваємо акуратно молотком для м'яса.
Беремо два яйця, збиваємо їх з сіллю і перцем. Додаємо туди ложку майонезу і знову добре збиваємо. Потім насипаємо ложку борошна з гіркою і перемішуємо кляр до однорідної маси.
Кожне сердечко занурюємо спочатку в кляр з двох сторін, а потім обвалюють в панірувальних сухарях і викладаємо на розігріту з рослинною олією сковороду.
Смажимо відбивні з двох сторін до золотистої скоринки. Потім викладаємо на паперову серветку, щоб вбралося масло. І подаємо до столу.
До відбивних можна зробити прекрасне доповнення у вигляді соусу з маринованою цибулею.
Цибулину нарізаємо кільцями або півкільцями, складаємо в миску, додаємо 1 ложку цукру, 3 ложки оцту і трохи теплої води. Накрийте кришкою і дайте настоятися 10 хвилин. А потім посипте зверху відбивні.
@radostina_ksenia7
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