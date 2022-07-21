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Отбивные из куриных сердечек: очень простое и экономное блюдо

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Четверг 21 июля 2022 19:49
Отбивные из куриных сердечек: очень простое и экономное блюдо Фото: Рецепт отбивных из куриных сердечек (receptisa)
Автор: Анна Шиканова

Приготовить питательные отбивные для всей семьи можно из куриных сердечек. Такие отбивные будут сытными, экономными и на готовку уйдет совсем немного времени.

Как сделать отбивные из куриных сердечек, рассказала кулинарка Ксения Радостина в своем видео на TikTok.

Ингредиенты:

  • Куриные сердечки - 300 г
  • Соль, перец
  • Панировочные сухари
  • Яйца - 2 шт.
  • Майонез - 1 ст. ложка
  • Мука

Способ приготовления:

Куриные сердечки хорошо промываем и надрезаем вдоль не до конца, а потом раскрываем. Каждое сердечко отбиваем аккуратно молотком для мяса.

Берем два яйца, взбиваем их с солью и перцем. Добавляем туда ложку майонеза и снова хорошо взбиваем. Потом насыпаем ложку муки с горкой и перемешиваем кляр до однородной массы.

Каждое сердечко погружаем сначала в кляр с двух сторон, а потом обваливаем в панировочных сухарях и выкладываем на разогретую с растительным маслом сковороду.

Жарим отбивные с двух сторон до золотистой корочки. Потом выкладываем на бумажную салфетку, чтобы впиталось масло. И подаем к столу.

К отбивным можно сделать прекрасное дополнение в виде соуса с маринованным луком.

Луковицу нарезаем кольцами или полукольцами, складываем в миску, добавляем 1 ложку сахара, 3 ложки уксуса и немного теплой воды. Накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. А потом посыпьте сверху отбивные.

@radostina_ksenia7

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