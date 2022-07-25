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Ви будете здивовані! Макарони корисні для здоров'я, якщо їх їсти правильно

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Понеділок 25 липня 2022 10:30
Ви будете здивовані! Макарони корисні для здоров'я, якщо їх їсти правильно Фото: Макарони дуже корисні, якщо їх їсти правильно (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Макарони в дієтах зазвичай заборонені. Вважається, що вони занадто калорійні та користі від них для організму немає. Однак експерти впевнені, що при правильному вживанні макарони дуже навіть корисні.

Які є плюси у макаронів і як їх потрібно їсти правильно, розповіли в Ukr.media.

Користь макаронів

По-перше, макарони дають відчуття ситості, а це важливо для будь-якої системи харчування, в тому числі й дієтичної. І організм під час трапези отримує насичення, а значить Додаткові перекушування будуть не потрібні.

Макарони за рахунок своєї щільності дають відчуття ситості надовго, тому стануть відмінним варіантом для обіду.

По-друге, макарони калорійні. Для схуднення ви повинні спалювати більше калорій, ніж отримали з їжею. Але навіть на самій суворій дієті, щоб вона не нашкодила організму, калорійність повинна бути близько 1000. І на такій нормі можна харчуватися не більше п'яти днів.

А нормальна калорійність щоденного раціону повинна бути близько 2000. Макарони з легкістю забезпечать потрібну кількість калорій в обід, якщо вранці у вас легкий сніданок і зовсім дієтичний вечеря ввечері. З таким харчуванням вам вистачить енергії на весь день і на дієті не буде млявості та дратівливості.

По-третє, макарони доступні. У будь-якій дієті є певні специфічні продукти, які не продають в кожному магазині. Або ж для приготування страв для дієти потрібно витратити багато часу.

Це сильно псує настрій і знижує бажання сидіти на дієтах в принципі. А макарони доступні, вони є в кожному магазині у величезному виборі. І готувати їх дуже просто.

А ще макарони універсальні. Можна вибрати ріжки, бантики, спагетті. Їх можна додати в суп, готувати як гарнір до м'яса або овочів, а ще використовувати для запіканки.

Ви будете здивовані! Макарони корисні для здоров'я, якщо їх їсти правильно

Макарони корисні, доступні та не шкодять (pixabay.com)

По-четверте, макарони дійсно корисні. Деякі види макаронів (з твердих сортів, з добавками томатів, висівок або зелені) можуть захистити від деяких видів раку, в тому числі й від раку шлунка і раку товстої кишки.

У макаронах майже немає солі, яка негативно впливає на роботу серця і тиск. У них дуже мало жиру і низький глікемічний індекс.

Дослідження показують, що макарони при середземноморській дієті дають індекс маси тіла нижче ніж у тих, хто їх не вживає. І у макаронної групи було менше жирової тканини на животі.

Ви будете здивовані! Макарони корисні для здоров'я, якщо їх їсти правильно

Як правильно потрібно їсти макарони (pixabay.com)

Як макарони їсти правильно

Дієтологи стверджують, що абсолютне будь-яку страву можна зробити корисною, якщо докласти зусиль. Тому зробити макарони частиною здорового харчування можна досить просто і легко.

1. Вибирайте макарони з твердих сортів пшениці та цілих зерен. За правилом здорової тарілки, цілі зерна повинні бути в меню кожен день.

2. Їжте макарони 2-3 рази на тиждень. Здорове харчування - це різноманітність кожен день. Готувати макарони кожен день не варто, в інші дні їжте бобові та крупи.

3. Не відмовляйтеся від сиру. Макарони з сиром - це їжа богів. Макарони з сиром і вершками - це буде жирне блюдо. А ось макарони з нежирним сиром - теж смачна страва.

4. Додавайте овочі. Овочі - основа правильного харчування і здорового способу життя. Овочі можуть бути свіжими, вареними, тушкованими. Тому макарони їжте з овочами завжди.

5. Готуйте соуси самостійно. У покупних соусах може бути багато солі, цукру, непотрібних добавок. А приготування соусу самостійно дозволити контролювати інгредієнти та зробити смак такий, як вам подобається.

6. Експериментуйте з рецептами. Не бійтеся міняти рецептуру в бік більш корисних добавок. Результат вас може здивувати.

Наприклад, в пасту карбонара замість бекону додайте курку, обсмажену на невеликій кількості масла з травами. А для болоньєзе візьміть не м'ясний фарш, а з індички.

До речі, раніше ми писали про те, чому не можна зберігати сир в харчовій плівці та чим це загрожує.

А ще розповідали про те, що названо продукти, якими можна заїдати стрес без шкоди для здоров'я.

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