Сир не можна зберігати в харчовій плівці! Чому це шкідливо і у що його загорнути

Виявляється, сир в харчовій плівці дуже швидко псується і так зберігати його категорично не можна.

В українських супермаркетах сир брусками та шматками найчастіше упакований у звичайну харчову плівку. Деякі сорти сиру - у вакуумну упаковку. І зовсім рідко - в спеціальний папір.

Як правильно потрібно зберігати різні види сиру, розповіла експерт з гігієни харчових продуктів у виданні Express.

Хороший і якісний сир останнім часом став досить дорогим продуктом і тому важливо його зберігати правильно.

Деякі сорти сиру мають неповторний смак через спеціальну цвіль, але мікроорганізми в такий сир штучно розміщують спеціально. А ось для всіх інших видів сиру цвіль дуже небезпечна - вона робить продукт непридатним до вживання.

"Кращий сир багато в чому подібний до хорошого вина - він створюється шляхом ретельного контролю за виробленим молоком, процесом виготовлення сиру і методами зберігання, застосовуваними для його гарної витримки. Сир - це форма мистецтва, заснована на точній науці", - підкреслила експерт з гігієни харчових продуктів Сара Тейлор.

Вона зазначає, що ремісничі або фермерські сири виготовляються в спеціальній оболонці, в якій потім вони довго зберігаються і дозрівають. Найчастіше таку оболонку роблять з воску. Він надійно охороняє сир від цвілі та бактерій.

Якщо такий сир розрізаний, то він перестає дозрівати й правильне зберігання дуже важливо, бо сир може дуже швидко прийти в непридатність.

Як зберігати тверді сорти сиру

За словами експерта, кожен вид сиру по-своєму унікальний і є різні правила для більш тривалого зберігання.

"Тверді сири, такі як пармезан, мають низький вміст вологи, а оскільки бактеріям для виживання потрібна їжа і волога, сир з більш низьким вмістом вологи, як правило, зберігається довше", - зазначає Сара Тейлор.

Вона рекомендує такі сорти сиру загортати в харчову плівку і не використовувати вощений папір (або пергаментний папір), через те, що папір буде пропускати повітря і сир просто засохне ще більше.

Тверді сорти сиру не можна зберігати в папері (pixabay.com)

Як зберігати м'які сорти сиру

А ось для всіх інших видів сиру використовувати харчову плівку категорично не можна!

"М'які сири мають більш високий вміст вологи та повинні мати можливість дихати. Якщо м'які сири не дихають, то вони можуть накопичувати аміачні гази, які можуть зіпсувати смак і зіпсувати ваш ретельно відібраний сир", - пояснює експерт.

М'які сири не слід загортати в харчову плівку, бо вони почнуть "потіти", а значить стануть відмінним середовищем для бактерій.

"М'які сири найкраще загорнути в вощений папір для сиру, пергамент для випічки або багаторазову вощену тканину. А потім покласти в контейнер", - рекомендує Сара Тейлор.

Також вона радить покласти в контейнер шматочок вологої кухонної серветки - це допоможе відрегулювати атмосферу всередині контейнера. Зберігання сиру в герметичному контейнері також допоможе запобігти витоку запаху.

Крім того, експерт рекомендує зберігати сир на задній частині холодильника і прибрати його з дверцят - постійне відкривання і закривання холодильника піддає сир сильному коливанню температури.

Сир не можна зберігати в харчовій плівці (pixabay.com)

Як зберігати сир з цвіллю

Синя і біла цвіль з прожилками вводиться в сир для розвитку смаку й утворюється уздовж тріщин і повітряних кишень всередині сиру. Блакитна і біла цвіль - це різні штами пеніцилінового роду. Цей штам був спеціально обраний для сиру, бо він додає аромату і допомагає швидше дозрівати.

Для сиру брі та камамберу використовують інший сорт пеніциліну. Вони нешкідливі для вживання в їжу, так не виробляють мікотоксини.

Однак і такий сир може швидко зіпсуватися і в ньому з'являться небезпечні мікроорганізми, оскільки в ньому міститься багато вологи.

"Ви повинні контролювати ризик небажаного росту бактерій, обмежувати приплив кисню до сиру і регулювати температуру", - підкреслила експерт.

Одним зі способів зберігання такого сиру є дерев'яна оболонка, а точніше - упаковка з берести. Вони допомагають сиру дихати, але перешкоджають росту бактерій.

А чи можна заморозити?

Сара Тейлор зазначає, що при зберіганні сирів дуже важливо дотримуватися рекомендацій виробників і вживати їх до закінчення терміну придатності. Якщо з'їсти сир до кінця терміну придатності не виходить, його можна заморозити.

"Це продовжить термін його зберігання, але процес заморозки сиру вплине на текстуру і смак продукту. Сири з високим вмістом вологи, такі як м'які сири, брі, камамбер - можуть всередині утворити кристали льоду при заморожуванні", - пояснює експерт.

Вона зазначає, що не всі види сиру можна заморозити й це стосується тільки більш твердих сортів. Наприклад, можна заморозити шматок чеддера, яким потім можна посипати приготовану страву.

"Якщо ви вирішите заморозити сир, загорніть його в вощений сирний папір або пергамент для випічки, помістіть в герметичний контейнер, а тільки після цього ставте в морозильну камеру. Використовуйте протягом шести місяців", - рекомендує Тейлор.

А ще твердий сир можна відразу натерти на крупну тертку і заморозити в папері та контейнері.