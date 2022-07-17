Сыр нельзя хранить в пищевой пленке! Почему это вредно и во что его завернуть

Оказывается, сыр в пищевой пленке очень быстро портится и так хранить его категорически нельзя.

В украинских супермаркетах сыр брусками и кусками чаще всего упакован в обычную пищевую пленку. Некоторые сорта сыра - в вакуумную упаковку. И совсем редко - в специальную бумагу.

Как правильно нужно хранить разные виды сыра, рассказала эксперт по гигиене пищевых продуктов в издании Express.

Хороший и качественный сыр в последнее время стал довольно дорогим продуктом и поэтому важно его хранить правильно.

Некоторые сорта сыра имеют неповторимый вкус из-за специальной плесени, но микроорганизмы в такой сыр искусственно размещают специально. А вот для всех остальных видов сыра плесень очень опасна - она делает продукт непригодным к употреблению.

"Лучший сыр во многом подобен хорошему вину - он создается путем тщательного контроля за производимым молоком, процессом изготовления сыра и методами хранения, применяемыми для его хорошей выдержки. Сыр - это форма искусства, основанная на точной науке", - подчеркнула эксперт по гигиене пищевых продуктов Сара Тейлор.

Она отмечает, что ремесленные или фермерские сыры изготавливаются в специальной оболочке, в которой потом они долго хранятся и дозревают. Чаще всего такую оболочку делают из воска. Он надежно охраняет сыр от плесени и бактерий.

Если такой сыр разрезан, то он перестает дозревать и правильное хранение очень важно, так как сыр может очень быстро прийти в негодность.

Как хранить твердые сорта сыра

По словам эксперта, каждый вид сыра по-своему уникален и есть разные правила для более длительного хранения.

"Твердые сыры, такие как пармезан, имеют низкое содержание влаги, а поскольку бактериям для выживания требуется пища и влага, сыр с более низким содержанием влаги, как правило, хранится дольше", - отмечает Сара Тейлор.

Она рекомендует такие сорта сыра заворачивать в пищевую пленку и не использовать вощеную бумагу (или пергаментную бумагу), так как бумага будет пропускать воздух и сыр просто засохнет еще больше.

Твердые сорта сыра нельзя хранить в бумаге (pixabay.com)

Как хранить мягкие сорта сыра

А вот для всех остальных видов сыра использовать пищевую пленку категорически нельзя!

"Мягкие сыры имеют более высокое содержание влаги и должны иметь возможно дышать. Если мягкие сыры не дышат, то они могут накапливать аммиачные газы, которые могут испортить вкус и испортить ваш тщательно отобранный сыр", - объясняет эксперт.

Мягкие сыры не следует заворачивать в пищевую пленку, так как они начнут "потеть", а значит станут отличной средой для бактерий.

"Мягкие сыры лучше всего завернуть в вощеную бумагу для сыра, пергамент для выпечки или многоразовую вощеную ткань. А потом положить в контейнер", - рекомендует Сара Тейлор.

Также она советует положить в контейнер кусочек влажной кухонной салфетки - это поможет отрегулировать атмосферу внутри контейнера. Хранение сыра в герметичном контейнере также поможет предотвратить утечку запаха.

Кроме того, эксперт рекомендует хранить сыр на задней части холодильника и убрать его с дверцы - постоянное открывание и закрывание холодильника подвергает сыр сильному колебанию температуры.

Сыр нельзя хранить в пищевой пленке (pixabay.com)

Как хранить сыр с плесенью

Синяя и белая плесень с прожилками вводится в сыр для развития вкуса и образуется вдоль трещин и воздушных карманов внутри сыра. Голубая и белая плесень - это разные штаммы пенициллинового рода. Этот штамм был специально выбран для сыра, так как он добавляет аромата и помогает быстрее созревать.

Для сыра бри и камамбера используют другой сорт пенициллина. Они безвредны для употребления в пищу, так не производят микотоксины.

Однако и такой сыр может быстро испортиться и в нем появятся опасные микроорганизмы, так как в нем содержится много влаги.

"Вы должны контролировать риск нежелательного роста бактерий, ограничивать приток кислорода к сыру и регулировать температуру", - подчеркнула эксперт.

Одним из способов хранения такого сыра является деревянная оболочка, а точнее - упаковка из бересты. Они помогают сыру дышать, но препятствуют росту бактерий.

А можно ли заморозить?

Сара Тейлор отмечает, что при хранении сыров очень важно следовать рекомендациям производителей и употреблять их до истечения срока годности. Если съесть сыр до конца срока годности не получается, его можно заморозить.

"Это продлит срок его хранения, но процесс заморозки сыра повлияет на текстуру и вкус продукта. Сыры с высоким содержанием влаги, такие как мягкие сыры, бри, камамбер - могут внутри образовать кристаллы льда при заморозке", - объясняет эксперт.

Она отмечает, что не все виды сыра можно заморозить и это касается только более твердых сортов. Например, можно заморозить кусок чеддера, которым потом можно посыпать приготовленное блюдо.

"Если вы решите заморозить сыр, заверните его в вощеную сырную бумагу или пергамент для выпечки, поместите в герметичный контейнер, а только после этого ставьте в морозильную камеру. Используйте в течение шести месяцев", - рекомендует Тейлор.

А еще твердый сыр можно сразу натереть на крупную терку и заморозить в бумаге и контейнере.